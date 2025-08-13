Mateu Jaume: «Este año se está viendo a un ‘Mate’ diferente, me siento más yo»

Mateu Morey afronta su segunda temporada en el Real Mallorca con la determinación de que sea la de su consagración. El lateral de Petra, que creció en La Masia y que ganó la Youth League con el Juvenil del Barça y que el curso pasado vivió un año de adaptación, llega al arranque de Liga con la confianza por las nubes. «Eso ya es pasado, me ha hecho más fuerte, tanto como jugador como persona. Este año se está viendo a un Mate diferente, me siento más yo», explicó en una entrevista a ‘Jijantes’.

La posible salida de Pablo Maffeo –apartado del grupo por Arrasate– y los rumores sobre una posible llegada del azulgrana Héctor Fort no le desvían de su objetivo. «Independientemente de si está Pablo u otro, habrá que competir. Estoy centrado en mí y en demostrar mi mejor versión, y si demuestro lo que puedo ser, puedo ser titular».

En este nuevo Mallorca también tendrá protagonismo un recién llegado culé: Pablo Torre. Morey no escatimó elogios hacia el centrocampista. «Cuando viene un jugador de esas características es porque tiene algo especial. Es una pieza clave, nos dará mucho, algo que nos faltaba. Asociándose con Sergi, creo que nos van a dar mucho en el centro del campo». Y destacó un detalle técnico: «Me quedo de él con el primer control, el cómo está preparado para la próxima acción».

El debut liguero será este sábado en Son Moix ante el Barça, un reto mayúsculo para arrancar el curso. «Será un partido difícil, seguro, pero jugando en casa y siendo el primer partido queremos dar una buena imagen y brindarle a la afición un buen resultado que nos dé fuerzas para empezar», señaló.

Sobre el conjunto azulgrana, añadió: «Son equipos que ojalá no tuvieras que enfrentarte, porque te van a exigir muchísimo, pero si somos capaces de hacer nuestro partido y sacar algo positivo, sales reforzado».

En cuanto a los objetivos para esta temporada, Morey es claro: «El año pasado nos costó la segunda vuelta. En la primera tuvimos ese pelín de suerte que nos ayudó, en la segunda bajamos el nivel y nos costó más. Tenemos que quedarnos con lo bueno que hicimos», concluyó.