Horario y dónde ver por televisión el RCD Mallorca-FC Barcelona

Al Real Mallorca le van los inicios a lo grande. Si el curso pasado fue el Real Madrid de Kylian Mbappé el que visitó Son Moix en la primera jornada de Liga, este curso es el turno del FC Barcelona de Lamine Yamal, vigente campeón de la competición y favorito a reeditar el título.

El primer partido de Liga siempre es especial. Equipos a medio hacer, falta de ritmo, necesidad de demostrar… Son muchos los factores que influyen en la cabeza de los futbolistas, un cúmulo de circunstancias que provoca que resultados poco esperados se puedan acabar dando. El conjunto de Jagoba Arrasate, sin ir más lejos, arrancó un empate frente al Real Madrid el año pasado.

Los bermellones llegan a esta primera jornada con muchos frentes abiertos, tanto en el capítulo de entradas como de salidas. Tras un verano algo irregular en cuanto a fútbol, la victoria frente al Hamburgo en el Ciutat de Palma calmó ligeramente las aguas. Hay un once preparado para competir, pero siguen faltando muchas piezas.

Con Maffeo, Larin y Luna en la rampa de salida, apartados del resto del equipo hasta que se resuelva su situación, el Mallorca cuenta con pocas armas en el banquillo. Sigue siendo muy necesaria la llegada de un extremo diferencial (el club quiere una pieza de calidad sí o sí), un tercer central que ofrezca una competencia seria a Raíllo y Valjent… Muchas situaciones a las que el campeonato no espera.

El Barcelona, por su parte, acude como vigente campeón y con la vitola de favorito. Con sus fichajes todavía pendientes de ser inscritos (Joan García todavía no cuenta con el OK), Lamine Yamal lidera un equipo con un potencial ofensivo enorme en el que faltará una pieza importante. Robert Lewandowski está lesionado y no jugará en Son Moix.

El choque, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga 2025/26, se disputará este sábado día 16 de agosto a partir de las 19:30 horas. El encuentro podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga.