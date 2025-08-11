Fútbol

¿Qué se puede hacer con la nueva app del Mallorca?

La aplicación, que cuenta con más de 500 descargas en Google Play, permite gestionar el abono, acceder a diferentes ventajas para los socios y consultar estadísticas sobre el equipo

La nueva app del Mallorca, al descubierto.

La nueva app del Mallorca, al descubierto. / Manuel Fernández

Jaume A.

El Mallorca ha anunciado este lunes el lanzamiento de su nueva app para móviles. La aplicación, disponible tanto para iOS como para Android, permite a los abonados realizar diferentes gestiones y acceder a varias funcionalidades de manera sencilla y cómoda.

Entre las más importantes, destacan las siguientes:

  • Gestión del abono: el abono puede cederse o compartirse en cuestión de segundos.
  • Consulta del calendario, resultados y clasificación: seguimiento del equipo jornada a jornada. Consulta todos los partidos, los resultados en directo y la posición del equipo en la clasificación de LaLiga.
  • Ventajas especiales para abonados y aficionados registrados: solo por registrarse o ser abonado, se puede acceder a promociones únicas, sorteos y experiencias VIP.
  • Contenido exclusivo: acceso a vídeos inéditos, entrevistas especiales y entrenamientos a puerta cerrada.
  • Compra de entradas de forma rápida y segura: adquiere entradas para los partidos en el Estadi Mallorca Son Moix de forma sencilla, sin esperas y con acceso directo desde el móvil.
  • Historia y datos sobre el club: conoce al detalle la plantilla actual, explora estadísticas actualizadas y descubre más sobre la historia del Mallorca.

