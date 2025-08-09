Un Trofeu Ciutat de Palma para ganar y convencer

El Mallorca afronta esta noche la última prueba de la pretemporada antes de tener que ponerse el traje de LaLiga. El rival es el Hamburgo alemán, un clásico del fútbol europeo, mientras que el escenario será el Trofeu Ciutat de Palma(20 horas/IB3).

Son Moix, que se despidió de los suyos en un ambiente caldeado tras perder ante el Getafe y despedirse de las opciones de ir a Europa, se reencuentra con sus jugadores necesitado de un chute de ilusión. Los de Jagoba Arrasate han mostrado una versión este verano bastante lejos de lo esperado, por lo que necesitan un triunfo que eleve la moral de sus aficionados y de la propia plantilla.

El mercado del Mallorca deja por ahora solamente las caras nuevas de Lucas Bergström, Pablo Torre y Mateo Joseph. La renovación de la plantilla todavía está en proceso en un mercado que continúa siendo lento, como en otras temporadas.

Falta ver cómo recibirán los abonados que acudan a la tradicional cita veraniega –se espera un desembarco masivo de seguidores alemanes– a futbolistas como Pablo Maffeo y Cyle Larin. Ambos protagonizaron feos incidentes en el último partido de Liga y los dos han dejado claro que esperan salir este verano del equipo.

En el caso del catalán, se cayó su salida al Nottingham Forest y parece más cerca de quedarse que de salir. En cuanto al canadiense, que no ha disputado ningún minuto esta pretemporada –hoy no espera que juegue– todavía no ha encontrado ningún equipo que pueda hacerse cargo de su ficha, una de las más elevadas de la plantilla.