Mateo Joseph y Pablo Torre: dos viejos amigos que se reencuentran en el Mallorca

"Conozco a Pablo Torre de toda la vida, es el primero con el que he contactado", declaró este jueves al llegar al aeropuerto de Son Sant Joan Mateo Joseph, la última incorporación del Mallorca a falta de que se haga oficial. El club bermellón ha fichado a dos jugadores que son amigos desde la infancia y que pueden entenderse a la perfección sobre el césped.

Ambos pertenecen a la generación de 2003 del Racing de Santander, una camada que deslumbró con ambos futbolistas como bandera. Coinicidieron en alevines e infantiles, demostrando ya un talento diferencial respecto a sus compañeros. Mateo Joseph, al que apodaban como ‘Matigol’, llegó a marcar 62 goles en la temporada 2014/15. Una media de más de dos por partido.

Sus caminos se separaron en 2017, cuando el delantero se marchó al Espanyol. Allí, emergió también como una de las grandes promesas de los pericos, pero no llegó a fomar parte del primer equipo, llegando a estar apartado por el club durante media temporada. La situación se resolvió en 2022 con su marcha al Leeds United, equipo del que llega cedido al Mallorca.

Pablo Torre, por su parte, permaneció en el Racing de Santander hasta el verano de 2022. Durante las dos temporadas que disputó en la Primera RFEF con el club cántabro, llamó la atención de grandes equipos como el Barcelona, que optó por hacerse con sus servicios.

Después de no haber gozado de protagonismo en la Ciudad Condal, con una cesion al Girona entre medias, el mediapunta recala en la isla para hacer gala de su gran talento. Y con la reciente de llegada de su amigo, también para poder revivir viejos tiempos.

De aquella generación que maravilló a los santanderinos en categorías inferiores, Pablo Torre y Mateo Joseph han sido los dos jugadores que más lejos han llegado en el fútbol de élite.

En la selección española sub-21, donde disputaron el Europeo este verano, tuvo lugar el primer reencuentro entre ambos. En un inicio, el delantero nacido en Escobedo (Cantabria) fue convocado con la selección inglesa sub-20, ya que su padre es inglés. Pero posteriormente, la Federación Española de Fútbol gestionó el cambio de federación del cántabro.

Tras haber llegado en una operación ‘relámpago’, Mateo Joseph ya cuenta en el vestuario del Mallorca con un compañero de su máxima confianza. El fichaje de Pablo Torre, a diferencia del suyo, se hizo de rogar durante semanas. Después de casi un mes ya en la isla, el ex del Barcelona podrá guiar a su viejo amigo en sus primeros pasos como jugador bermellón. El mediapunta debería tomar un papel de protagonista dentro del once de Arrasate. En el caso del ariete, su rol está por definirse.