El Mallorca despide la pretemporada con buen sabor de boca

El Real Mallorca cerró la pretemporada con una victoria clara ante el Hamburgo (2-0) en el Trofeu Ciutat de Palma. Los goles de Asano,en el primer periodo, y de Meffert, en propia puerta, fueron suficiente para derrotar a un conjunto germano que contó con mucho apoyo en las gradas. Un triunfo que pone fin a la pretemporada y en el que se vieron detalles de Pablo Torre, la única cara nueva en el once titular y de Leo Román, salvador en varias ocasiones. Una noche en la que ni Larin ni Maffeo jugaron y en la que los aficionados dejaron claro que no han olvidado lo sucedido frente al Getafe.

El Mallorca, ante un Son Moix medio vacío y con un contingente de seguidores del Hamburgo, necesitaba ganar y generar la ilusión que hasta el momento no ha conseguido ni los partidos previos de temporada ni el mercado de fichajes. Queda menos de una semana para el inicio de la Liga y el equipo que dirige Arrasate todavía necesita cambios. Pese a todo, el once que dispuso el de Berriatua ante el conjunto alemán se asemejó mucho a lo que se verá ante el Barcelona el sábado que viene. Una de las principales 'ausencias' fue la de Maffeo, cuyo deseo sigue siendo salir del equipo este verano.

La imagen de los bermellones en los primeros cuarenta y cinco minutos fue seguramente de lo mejor del verano, en especial el inicio. Mejor situados que el Hamburgo, la posesión fue para los locales. Con Pablo Torre en el inicio de la jugada y Darder por banda, empezó a quedar clara qué idea tiene Arrasate, a falta de que llegue el deseado extremo.

El susto lo dio Samu Costa. El portugués, tras una gran recuperación, pidió enseguida las entrada de las asistencias quejándose de un fuerte golpe en la rodilla izquierda, haciendo temer lo peor. Y más en su caso, ya que no está nada claro que no acabe abandonando el Mallorca antes de que se cierre el mercado de fichajes. Al poco de volver a entrar, se volvió a dejar caer al suelo con una evidente cojera, teniendo que ser sustituido por Antonio Sánchez.

Y justo al entrar, el palmesano inició la jugada del gol. Un pase suyo a Pablo Torre dejó al cántabro solo en el centro del campo. Con una conducción de unos cincuenta metros, acabó abriendo a banda derecha, donde Morey la puso de primeras. Un intento de remate de Muriqi dejó el balón muerto para Asano, que la cruzó de volea para, igual que el curso pasado, inaugurar el marcador del Ciutat de Palma.

Tras el tanto, el partido entró en 'modo pretemporada'. El Hamburgo, bastante duro en algunas acciones, no conseguía inquietar a Leo Román y el Mallorca mantenía más la posición. No fue hasta el 36 cuando Raíllo, solo en el segundo palo, envió el balón por alto de cabeza. Y poco después, un balón que midió Valjent propició una gran doble parada de Leo Román. Un disparo de Muriwi a la media vuelta fue la última producción ofensiva del primer periodo.

El inicio del segundo tiempo cogió a todos dormidos, grada y jugadores. Ritmo cansino, imprecisiones y el físico que empezaba a fallar. Los visitantes, de hecho, estuvieron algo más cómodos, pero igual de inocentes en ataque. Pero nada mejor para despertar a la gente de un letargo que un gol del Mallorca. Un gol en propia puerta de Muheim cuando buscaba cederle la pelota a su portero de cabeza aumentó la ventaja de los bermellones a dos goles.

Y con el tanto, empezaron a llegar los cambios, que ralentizaron todavía más un partido sin historia, pero que dejó detalles como una nueva gran parada de Leo Román en un remate de cabeza a bocajarro. Poco más sucedió en un partido, más alla de una roja directa a Torunarigha, al que se le cruzaron los cables, que sirvió para poner fin a la pretemporada con buen sabor de boca y un triunfo que debe servir para armar de moral a un Mallorca que iniciará la Liga a medio construir y con un calendario temible.