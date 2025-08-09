Fallos en el área de abonado del Mallorca en web, pero buen funcionamiento en la aplicación

Muchos abonados del Mallorca han tenido problemas para ceder y enviar sus entradas para el partido de esta tarde contra el Hamburgo en Son Moix en el Trofeu Ciutat de Palma.

La página web ha dado problemas durante todo el día, en cambio la aplicación de la entidad bermellona sí funciona para realizar las opciones de ceder y enviar las localidades.

A través de la página sí deja acceder al área del abonado, pero al completar los datos e ir a las opciones no da ninguna opción ni enseña ningún partido disponible. Todo lo contrario que la aplicación que, al menos en Android, cuenta con 500 descargas y funciona perfectamente.

Además, a través de la app, ya da la opción de enviar entrada a aquel socio que no pueda acudir al Mallorca-Barcelona del próximo sábado en Son Moix. Las localidades están agotadas y, cuando el club deje cederles, se irán poniendo a la venta.