Fútbol
Un aficionado alemán, en estado grave tras una caída antes del Mallorca-Hamburgo
El seguidor del equipo germano se ha precipitado desde una altura de 7 metros
Ha sido trasladado a Son Espases y su estado es grave
El Trofeu Ciutat de Palma de fútbol ha comenzado con la mala noticia del grave accidente que ha sufrido un aficionado del Hamburgo, el equipo que esta noche se enfrenta al Real Mallorca.
Poco antes de las 19:30 horas, cuando estaba prevista la presentación del primer equipo del Mallorca, un aficionado alemán ha sufrido un grave acidente. El seguidor se encontraba en el muro que delimita la zona visitante y el fondo norte y se ha preciptado, desde una altura de 7 metros, al vomitorio en donde están las ambulancias.
El accidentado ha sido atendido prácticamente de inmediato por los servicios de emergencias que estaban en Son Moix. Debido a la gravedad de su estado, se le ha intubado y ha sido trasladado con urgencia hasta el hospital de Son Espases en ua ambulancia medicalizada.
- Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca: «Necesitamos un extremo, un cuarto central y después ya veremos si hay salidas»
- El Mallorca ficha al portero internacional Lucas Bergström
- El Mallorca ingresará más de seis millones por dos suplentes
- El Mallorca pone precio a la salida de Larin
- Pablo Ortells se pone firme
- El Mallorca vende a Copete al Valencia por 3,6 millones
- Mateo Joseph aterriza en Palma para unirse al Mallorca
- El Mallorca rechaza la primera oferta del Olympique de Lyon por Dominik Greif