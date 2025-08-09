Un aficionado alemán, en estado grave tras una caída antes del Mallorca-Hamburgo

El Trofeu Ciutat de Palma de fútbol ha comenzado con la mala noticia del grave accidente que ha sufrido un aficionado del Hamburgo, el equipo que esta noche se enfrenta al Real Mallorca.

Poco antes de las 19:30 horas, cuando estaba prevista la presentación del primer equipo del Mallorca, un aficionado alemán ha sufrido un grave acidente. El seguidor se encontraba en el muro que delimita la zona visitante y el fondo norte y se ha preciptado, desde una altura de 7 metros, al vomitorio en donde están las ambulancias.

El accidentado ha sido atendido prácticamente de inmediato por los servicios de emergencias que estaban en Son Moix. Debido a la gravedad de su estado, se le ha intubado y ha sido trasladado con urgencia hasta el hospital de Son Espases en ua ambulancia medicalizada.