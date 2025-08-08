El Mallorca acepta la oferta del Lyon por Greif, pero pide garantías de cobro

La etapa de Dominik Greif en el Mallorca está a punto de cerrarse cuatro años después. La entidad bermellona ha llegado a un acuerdo con el Olympique de Lyon, pero la oficialidad puede alargarse porque los insulares piden garantías de cobro en la cifra de traspaso, tal y como ha podido saber Diario de Mallorca.

El traspaso se ha cerrado en una cantidad que supera los cinco millones de euros entre fijos y variables. Como ha ido contando este diario, el guardameta eslovaco ha sido el elegido por el Lyon para reforzar su portería y, después de más de una semana de negociaciones, han alcanzado un acuerdo.

Una situación que puede alargar la venta es la compleja situación económica que atraviesa la entidad francesa. El Mallorca ha pedido garantías porque el Lyon casi pierde la Primera División en Francia, aunque parece que está consiguiendo estabilidad financiera después de la venta de algunos futbolistas. Ya ha realizado algunos fichajes y no debería alargarse mucho la oficialidad.

Pablo Ortells, director deportivo, quería seis millones (cinco fijos y uno variable, sencillo de cumplir), pero ha llegado a un punto intermedio con el OL por la venta de Greif, que acaba contrato en 2026, y que, a partir de enero, podía negociar con cualquier equipo sin la entidad bermellona por en medio.