Fútbol
Horario y dónde ver por televisión el Mallorca-Hamburgo
Los bermellones reciben en el XLVII Trofeu Ciutat de Palma al equipo alemán en la última prueba de la pretemporada antes del debut liguero
El Mallorca afronta este sábado su último amistoso de pretemporada antes de su debut liguero frente al Barcelona. Tras haber ganado el Trofeu de S'Agricultura frente al Poblense este miércoles (0-2), los bermellones buscarán hacerse con el Trofeu Ciutat de Palma contra el Hamburgo, equipo recién ascendido a la Bundesliga tras siete años en la categoría de plata del fútbol alemán.
La afición tendrá la oportunidad de ver a los fichajes: Pablo Torre, Lucas Bergström y el recién llegado Mateo Joseph. También se espera que estén presentes jugadores como Samú Costa, Larin o Maffeo, los cuales están pendientes de ver qué ocurre con su futuro.
El Hamburgo, seis veces campeón de Alemania, ya disputó este trofeo veraniego en 2012, y se lo llevó tras ganar por 0-1 al Mallorca dirigido por Joaquín Caparrós. En esa temporada, los bermellones descendieron a Segunda División.
La presentación del equipo será a las 19:30 horas
El encuentro se disputará este sábado en el Estadi Mallorca Son Moix a las 20:00 horas y se podrá ver en directo a través de IB3. El canal conectará desde las 19:10 horas para retransmitir la presentación oficial de la plantilla, que tendrá lugar a las 19:30.
