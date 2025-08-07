Mateo Joseph aterriza en Palma para unirse al Mallorca

Mateo Joseph ya está en Mallorca. El delantero, que ha aterrizado este jueves en Son Sant Joan sobre las 22:30 horas en un vuelo procedente de Inglaterra, se convierte en el tercer fichaje del club bermellón tras el portero finés Bergström y el mediapunta cántabro Pablo Torre. El internacional sub-21 llega en calidad de cedido por el Leeds United de la Premier League.

Los acontecimientos se han acelerado este jueves en torno a Mateo Joseph. El jugador santanderino quería salir del Leeds para disponer de más minutos de juego y el Real Mallorca era uno de los equipos interesados en sus servicios. También el Betis y el Girona había preguntado por el atacante, al que pretendían a préstamo con opción de compra. Pero el Leeds se mostró exigente en sus peticiones: traspaso por 14 millones o una simple cesión. Ahí ha ganado la batalla Pablo Ortells. El Mallorca ha aceptado las condiciones y el futbolista decidió aceptar la oferta bermellona.

Este sábado se presenta el Mallorca

Tras cerrarse la operación, Mateo Joseph ha aterrizado esta noche en Son Sant Joan para rubricar este viernes su vinculación por una temporada con el Mallorca. El equipo de Jagoba Arrasate se presenta este sábado ante su afición, justo antes de la disputa del Trofeu Ciutat de Palma ante el Hamburgo, y el cántabro podría estar incluso convocado, puesto que ha hecho la pretemporada con el Leeds.

Su balance este curso en la Championship ha sido de tres goles y cuatro asistencias. Con la selección española sub-21 sus registros de cara a gol son bastantes superiores, con 8 tantos en 13 partidos. Allí ha coincidido con Pablo Torre.