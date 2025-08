Mojica, jugador del Mallorca: "Es primordial que tengamos hambre y ambición"

Johan Mojica (Cali, 1992) pide «un fútbol aguerrido» para elevar la competitividad del Mallorca y asegura que aspira «a Europa», sabiendo que «el primer objetivo es la permanencia» en la entrevista concedida a este diario en Bad Häring (Austria).

¿Cómo va la pretemporada?

Bien. Nos hemos sentido muy bien, el equipo poco a poco se va acoplando. Sabemos que hay muchas cosas por corregir si queremos hacer mejor temporada que la anterior. Y también estamos a expensas, como es normal en la pretemporada, de saber si vienen más compañeros o no aportar. Pero con lo que estamos aquí estamos muy contentos y esperemos seguir afianzándonos, tenemos que aprovechar el tiempo.

¿Ha podido desconectar en sus vacaciones?

Sí, lo tuve y lo necesitaba porque había tenido una temporada bastante ardua, tanto aquí como con la selección y a nivel de salud. Llevaba muchos partidos, muchos meses con un golpe que tuve en la espalda muy delicado. Gracias a Dios llegaron esas vacaciones y me renovaron bastante. Para mí lo más importante es poder compartir con mi familia y así fue.

Es que la temporada pasada prácticamente no tuvo vacaciones porque de la Copa América ya vino al Mallorca. ¿Lo notó al final de la temporada?

Lo noté bastante, incluso por más que yo quisiera competir y tuviese la mejor disposición. En los últimos partidos ya me estaba pasando un poco factura a nivel de salud. Pero no dejé de competir ni de tener esa responsabilidad que me caracteriza a mí dentro del trono de juego, representando ahora mismo a Mallorca y a la selección.

"Hay muchas cosas por corregir si queremos hacer mejor temporada que la anterior"

¿Tienes un diagnóstico del motivo por el que la temporada pasada se hicieron tantas cosas bien al principio y después tantas cosa mal?

Eso es como en todo, te acostumbras a comer caviar y cuando llega el arroz con huevo te hacen mala cara. Eso al final puede pasar en el fútbol. Gracias a Dios la primera vuelta que hicimos fue muy buena y eso nos dio ese colchón para que cuando llegasen las vacas flacas pudiéramos afrontarlo y que no pasáramos apuros. Terminamos de una manera agridulce y nos hubiese gustado terminar mejor, pero cumplimos el objetivo. Ahora esperemos que esta temporada podamos quedar un poco más arriba de lo que logramos la pasada, sabiendo lo que tenemos. Hay que ser conscientes de que tenemos un inicio bastante apretado con rivales muy fuertes.

¿Cuál es el objetivo del Mallorca?

Esta temporada, claramente sabiendo las dificultades que hay con el nivel que se presenta cada temporada, la permanencia es nuestro primer objetivo, pero el equipo, sé que cada uno de nuestros jugadores y el club, también aspira a más. Entonces, ¿para eso estamos aquí? Pues para evolucionar, para ayudar al equipo, a la ciudad, a la isla, de que todo el mundo esté feliz y el objetivo de nosotros fue el que te dije anteriormente y, a partir de ahí, poder apuntar como lo hicimos la anterior temporada a puestos de Europa.

¿Qué hay que hacer mejor que el año pasado?

Nosotros como jugadores y también va involucrado el cuerpo técnico y la directiva, cada uno sabe lo que tiene que mejorar y lo que pueda hacer mejor, pero creo que el equipo tiene que mantener ese fútbol aguerrido, esa competitividad que teníamos en la primera vuelta y tener esa ambición que se necesita si se quieren cosas importantes. Creo que sí la tenemos en toda la plantilla uno por uno, eso puede ayudar mucho más allá del talento que podamos poner o exponer dentro del tren de juego. Es primordial que tengamos hambre y ambición para cumplir con lo básico.

Usted lo ha mencionado antes. ¿Hablar un club como el Mallorca de ir a Europa es presionarse demasiado?

Cada uno en su cabeza verá qué película se hace. Yo obviamente aspiro a puestos europeos porque yo vine aquí a ayudar al equipo a que trascienda al nivel institucional y demás, entonces yo aspiro a que el equipo esté en Europa, pero sabiendo que el primer objetivo es la permanencia.

Tercera temporada seguida a nivel personal con Arrasate tras compartir su experiencia en Osasuna, no hay secretos entre ustedes.

Sí, tengo muy buena relación con el ‘profe’ y con Alkiza y Sergi. Sé cómo trabajan ellos y la confianza que depositan en mí me da mucha alegría y ganas de trabajar con ellos. Y como siempre le he dicho a él y a su cuerpo técnico que, mientras ellos cuenten conmigo, yo voy a muerte con ellos dentro del terreno de juego y en el vestuario. Estoy muy cómodo con ellos y eso también se ve reflejado dentro del terreno de juego.

"Cada uno en su cabeza verá qué película se hace, yo obviamente aspiro a puestos europeos"

Usted quizá es el que mejor conocer a Arrasate del vestuario ¿Cómo le describiría?

Es una excelente persona, eso lo primero de todo. Es un hombre que le gusta que el futbolista compita, que deje todo dentro del terreno de juego y que sepa acatar las órdenes de él, pero también es muy tranquilo, muy respetuoso y que tiene un aura bastante especial. Por eso Dios le ha otorgado dirigir tantos años y que se ha mantenido.

¿Les sorprende que solo haya dos fichajes?

Todavía queda un mes de mercado y usted sabe que eso se mueve mucho al final de los días de mercado. Nosotros tenemos que prestar atención a lo que tenemos y a los compañeros que han llegado, que lo hemos recibido muy bien, ellos están cómodos y obviamente necesitamos ciertos refuerzos, pero eso ya el cuerpo técnico y la directiva lo saben. Es importante que cuando lleguen se puedan acoplar a nosotros lo más rápido posible.

¿Qué impresión le ha causado Salhi, que juega en su posición?

Muy bien. Tiene muy buenas condiciones, es bastante joven, pero el chico es tranquilo, se ve buena persona, sabemos que con el tema del idioma y demás le cuesta un poco, pero estamos para arroparlo y ayudarlo. Tiene muy buenas condiciones y por eso está aquí en el Mallorca, porque para eso hay que ganárselo. Él tiene esa oportunidad y esperemos acá ayudarle para que pueda evolucionar.

Mojica posa para este diario en Bad Häring (Austria). / Sebastià Adrover

¿Cómo es su relación con Lato, con el que compite por un puesto en el lateral izquierdo?

Nos llevamos muy bien, somos socios. Tenemos excelente relación en lo deportivo y creo que aún más fuerte por fuera. Mire, dentro de mi carrera siempre me he entendido muy bien con los jugadores que compiten en mi posición. Muchas personas solamente ven cómo me convierto en el verde, pero mi personalidad fuera del terreno de juego hace que tenga muy buena amistad con los compañeros en los vestuarios. Lato, además, es una excelente persona.

¿Cuál es su objetivo personal?

Lograr mi objetivo con el Mallorca, ayudar a que el equipo pueda quedar en posiciones mejor que lo que hicimos la temporada pasada, que no fue fácil y no son cualquier puesto. Quedar décimos en esta Liga con el presupuesto que tenemos es positivo. Y a nivel de selección poder estar disponible para ir a jugar el Mundial y hacer algo grande. Me trazo cosas a corto, a mediano y largo plazo. Estoy muy feliz aquí en Mallorca y quiero cumplir mi objetivo de poder ayudar al equipo y, lo más importante para mí, es poder tener salud.

Da la impresión que en Mallorca es feliz.

Sí, el cariño de la gente me lo he ganado en lo que me han contratado, en el verde. Al final es donde más importa y la gente ha valorado lo que yo vengo haciendo durante mis años y, aún más, llegando acá a ayudar al equipo. La gente me ha recibido muy bien y el club también, me siento como en casa, estoy bastante cómodo con los compañeros, el cuerpo técnico y los directivos.

Los tres grandes en las cinco primeras jornadas de Liga. ¿Le motiva más o hubiera preferido más tarde?

No, si hay que enfrentarlos de una vez, bienvenido sea. Tenemos que poner el pecho a la brisa y salir a comérnoslo como un rival más. Sabemos de la dificultad que se te presenta en los primeros cinco partidos. Pero para eso nos estamos preparando, para poder hacerlo bien.

Usted tiene mucha experiencia en el fútbol. Maffeo, Greif o Larin están pendientes de su futuro. ¿Cómo se puede llevar esto?

Yo he estado en esas situaciones y he estado con compañeros que también han tenido esa situación, entonces creo que un jugador profesional tiene que cumplir con su contrato donde esté y ya a la hora que sea de salir, salir, pero entrenarse bien, respetar a sus compañeros, al cuerpo técnico. Eso es lo que hace que el jugador sea respetado. Ellos son excelentes jugadores, excelentes personas y están haciendo bien su trabajo aquí.n