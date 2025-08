L'opinió de Ricard Pla sobre el Mallorca: L'afició respon més que no l'equip

És evident que la pretemporada no representa una vara de mesurar, sobretot quan l’equip perd, no guanya bé i dona una imatge pobra. Quan tot és a l’inrevés, estam cansats de sentir que sempre és important guanyar, que l’equip deixa bones sensacions, etc.

És, més o menys, el que ha passat al Reial Mallorca en aquests quatre partits, que han tengut de tot, majoritàriament, en negatiu. El problema o el que transmet l’equip de Jagoba Arrasate no queda gaire enfora de com el veiérem a la segona volta de la darrera lliga, quan, recordem-ho, només sumà 17 punts.

Els més optimistes diran que això són partits amistosos i que no volen dir res. D’altres, més realistes, pensaran que els rivals també estan en pretemporada, però que, en canvi, van a guanyar. El joc desplegat pel Mallorca —per dir alguna cosa— no s’assembla en res a un equip de Primera Divisió.

Estam cansats de sentir que els futbolistes volen jugar sempre, però el que han mostrat fins ara és que semblava que els feia molta vessa tenir la pilota. Les suposades ganes, l’actitud o la il·lusió, no les hem vistes per enlloc, o no ens l’han sabut transmetre.

Tot això contrasta amb l’endarrer que té l’afició de veure el seu equip. El club ha informat d’un nou rècord de socis, que arriben a més de 23.000. Evidentment, és una gran notícia, però sembla que, a la plantilla, això no li fa ni fred ni calor.

A tretze dies perquè comenci el campionat, amb la visita del Barça a Palma, augmenta l’escepticisme, però, així i tot, no dubtam que Son Moix registrarà una gran entrada, possiblement la millor de la temporada. Esperam que el Mallorca sigui molt diferent de com l’hem vist els darrers dies. Ara bé, convindria recordar als jugadors que guanyar fa riure, siguin els partits de competició o bé amistosos.