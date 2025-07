Sergi Darder, centrocampista: «Nos equivocamos si nos ponemos como objetivo principal ir a Europa, es una presión irreal»

Sergi Darder (Artà, 1993) es una de las voces más autorizadas del vestuario del Mallorca. El centrocampista, que atiende a este diario en uno de los salones del Hotel Das Sieben de Bad Häring (Austria), mira con ambición al futuro, aunque su discurso está lleno de autocrítica y exigencia.

¿Cómo va la concentración de pretemporada?

Las pretemporadas han cambiado, ahora son más entrenamientos que pretemporadas como las de antes, pero la carga física día tras día provoca que las piernas pesen. Lo importante es que hay balón.

Antes siempre había carreras en el bosque o mucho trabajo sin balón.

Eso ya no se hace. Ha habido días, sobre todo en el gimnasio, que son palizas fuertes, pero hay muchos entrenamientos con intensidad de pelota, asimilando los conceptos que quiere el míster, aunque es verdad que el hecho de que haya balón hace que sea más fácil de llevar.

¿Las vacaciones han servido para limpiar la mente después del feo final del curso anterior?

Sí, siempre van bien, tanto si hubiéramos acabado bien o, como pasó, si hubiéramos terminado mal. Sirven para desconectar de la temporada porque, por muy bien que vaya, siempre se hace larga, con lesiones y momentos mejores y peores. Ningún jugador del mundo es capaz de hacer 38 partidos buenos en su máximo nivel, así que el reseteo ha ido bien.

¿Tiene un diagnóstico de por qué ustedes hicieron tantas cosas bien en la primera vuelta y tantas mal en la segunda?

Hay cosas que me las guardaré para mí porque uno que vive el día a día sabe lo que puede pasar o no, pero creo que fue un cúmulo de circunstancias. En la primera vuelta ganamos partidos que, en la segunda, haciendo lo mismo, no los ganábamos, con pequeños detalles que no caían a nuestro favor. Y no quiero decir que hubiera relajación, pero quizá nos creímos más de lo que realmente éramos. Hay dos o tres equipos que juegan otra Liga, después hay otros tres que, si lo hacen bien, tampoco son de nuestra Liga, y después estamos nosotros como uno de los quince equipos que, más o menos, luchan por lo mismo. Nos creímos mejores que siete u ocho equipos y la Liga nos puso en nuestro sitio. De esto debemos aprender esta temporada. Hay que saber que, si no vamos al 110 por ciento, no nos va a bastar para ganar. No obstante, creo que el equipo lo dio todo, los entrenamientos fueron buenos y el míster no cambió nada de su trabajo. Creo que nosotros, indirectamente, caímos en la relajación de que todo estaba hecho.

Sergi Darder posa para este diario en uno de los jardines del Hotel Das Sieben de Bad Häring. / Sebastià Adrover

¿Cuál es el objetivo del Mallorca?

Lo primero es ponernos bien. Acabar de confeccionar la plantilla, conocernos entre nosotros y, si el año pasado haciendo las cosas regular fuimos capaces de ser top-10 de la Liga, este año con una temporada un poco más buena debemos intentar quedar por encima; si fuimos décimos, pues ahora quedar novenos, por ejemplo. Esta debería ser nuestra ilusión y ambición, aunque el objetivo principal del club debe ser salvarse lo antes posible. Tampoco le diré que ir a Europa deba ser nuestro objetivo principal. Tenemos que ser realistas y humildes y tener los pies en el suelo, salvarnos pronto y después disfrutar en las últimas jornadas que nos den el lujo de luchar para ir a Europa.

¿Es una presión demasiado grande pensar en Europa?

Si lo ponemos como un objetivo principal del club nos equivocamos todos, aquí no hay duda. El mensaje que nos tenemos que lanzar es de que no debemos sufrir para salvarnos y eso no significa salvarnos en la jornada 38. Si cumples en la 34, por ejemplo, sí tienes derecho a soñar con ir a Europa. Ir a Europa es una presión irreal para nosotros, no es nuestra realidad, pero sí podemos intentarlo. Esa presión la deben tener Villarreal o Betis. No sería ningún fracaso no ir a Europa, ni mucho menos.

Y ya conocen a Arrasate.

Está claro que es una ventaja conocer ya al entrenador. Cuando quieres crear un proyecto necesitas una estabilidad de jugadores, de entrenador y cuerpo técnico. Cuanto más estable seas, mucho mejor. La base del equipo se mantiene y eso es positivo. Y eso que puede parecer contradictorio porque en la pasada Liga teóricamente deberíamos haber empezado algo peor porque el entrenador era nuevo y teníamos que asumir sus conceptos y después acabar mejor, pero hemos aprendido. Creo que el míster ha valorado lo que tiene en el equipo y lo que tenemos que hacer para ser mejores.

¿Qué cree que deben hacer mejor?

Individualmente debemos exigirnos todos un poco más. Antes dije que la temporada fue regular, más que nada por cómo acabó, no por la temporada en sí. Creo que todos podemos dar un poco más porque, además, ya nos conocemos todos mejor. La exigencia del míster, de cada jugador y del club debe crecer y eso es no conformarse con quedar el catorce. Si después la Liga nos pone ahí, pues bienvenida sea porque eso significará que seguimos en Primera otro año.

¿Le sorprende que solo hayan fichado a Pablo Torre y Lucas Bergström?

Me sorprendería si otros clubes hubieran cerrado plantillas, pero miras equipos que irán a Europa o que tienen más presupuesto que nosotros y han hecho cero fichajes o muy pocos. Esto que ha implementado LaLiga de la regla 1-1 y el ‘fair play’ hace que vayas muy limitado al mercado y prácticamente la estrella de cada equipo se marcha de la Liga. No me quiero meter en el trabajo de Ortells, ya veremos con las ventas que haga el club, si es que las hay; eso definirá nuestro mercado. Todos los equipos están igual, no me sorprende que solo hayan llegado dos jugadores.

Arrasate quiere un extremo desequilibrante y que llegue para ser titular. ¿Hablan en el vestuario de lo que les falta?

Es evidente que, más allá de que nuestro trabajo sea jugar, al final prefiero quedar el siete que no el doce en la Liga y, cuanta mejor plantilla haya, más fácil será. El año pasado tuvimos unas limitaciones muy grandes con los extremos porque, por un tema de confianza o rendimiento, el míster no acabó de confiar en lo que había, Asano no estuvo disponible en muchos partidos y nos quedamos muy cojos. Cuando el extremo es Darder es que hay algún problema (risas).

Javi Llabrés y Luna han regresado más hechos.

Sí, han llegado más maduros y más preparados después de sus cesiones. Son jugadores de presente y, sobre todo, de futuro. Lo que pasa es que cuando vas a luchar por objetivos grandes, es verdad que quizá nos falta esa pieza que, como dijo Arrasate, llegue para ser titular. Después habrá que rendir para ganárselo.

¿Qué impresión le ha causado Pablo Torre?

Ya le conocía. Basta verle diez minutos para darte cuenta de su perfil como jugador. Es un futbolista que necesita un contexto para poder lucir, como me pasa a mí. Y cuando leí la noticia de que le fichaban me puse muy contento porque tener ‘peloteros’ a tu lado es fantástico. Primero porque cuando el club ficha a un perfil de jugador como este, los jugadores como yo nos ponemos contentos porque el mensaje es el de que ‘queremos jugar’. Más preocupante para mí sería fichar a dos tíos de 1.95 porque se nos complicaría hacer tres pases seguidos. Será muy fácil entenderse con él, no le quema nada el balón y nos dará mucho en los últimos tres cuartos de campo.

Arrasate dijo a este diario que ustedes son compatibles, uno como generador y el otro más adelantado. ¿Lo siente así?

Ya me gusta que el míster diga esto. Es que, muchas veces, a mí se me trata como un pasador o un llegador y, todo lo contrario. Al final yo soy un generador de juego, me gusta estar en la base del juego y tener a alguien entre líneas para filtrar estos pases. Es verdad que Dani Rodríguez, por ejemplo, también interpreta muy bien este tipo de juego y Pablo Torre nos dará esta competencia porque siempre querrá el balón. Con los jugadores buenos o ‘peloteros’ es muy fácil entenderse y estoy de acuerdo en que somos diferentes y complementarios.

¿Cómo se siente a nivel personal?

Desde que llegué lo digo y es que, a pesar de que quizá en el Mallorca no he mostrado el mejor nivel de mi carrera, sí siento que estoy en el mejor momento de mi carrera. Parece contradictorio, pero así lo pienso. Seguramente tengo margen para crecer porque estoy en mi mejor momento tanto físico como mental, sobre todo mental, que ha sido mi déficit en mi carrera. Mi trabajo es seguir mejorando.

Usted disputó los 38 partidos de la pasada Liga.

No me puedo quejar y estoy agradecido al míster. Me cuido, conozco muy bien mi cuerpo, sé los momentos en los que tengo que acelerar o frenar un poco y, en algún entreno, pues ir al noventa por ciento para llegar al cien en el partido. Lo cierto es que me siento muy a gusto y cómodo en este vestuario.

Su rendimiento mejoró respecto a su primera temporada como bermellón.

Mi objetivo es seguir creciendo, no me basta con lo que he hecho. El año pasado, en líneas generales, fue una buena temporada a nivel personal, aunque no espectacular, y si el equipo debe crecer, yo evidentemente también. Mínimo tengo que hacer lo del año pasado.

¿Cómo ve la situación de Maffeo, Larin o Greif, que pueden marcharse en este mercado?

Entiendo que la gente se pueda poner nerviosa con estas cosas, pero es que es lo más normal en el mundo del fútbol. Seguramente alguno de los jugadores que venga al Mallorca en este mes ahora estará un poco en rebeldía con su club, también querrá salir o estará más triste o desganado en los entrenamientos. Es que todo eso es normal. Yo en mi carrera me he ido tres veces el último día de mercado y eso significa hacer una pretemporada de mierda, con discusiones con entrenadores o el club porque rechazan ofertas, pero en el fútbol todo funciona así. El tiempo dirá qué sucede, son jugadores que costaron un dinero y también entiendo que el club tenga que hacerse fuerte en este sentido. Hay que entender todas las partes.

¿Han hablado en el vestuario de lo que pasó la última jornada en Son Moix entre la afición, Maffeo y Larin?

Sí, todo se habla. Los primeros que son conscientes de que no hicieron las cosas bien son los propios jugadores. No sé si tenían motivos o no, pero es que, al final, el que paga la entrada es el aficionado y se tiene que respetar, te guste más o menos. Ellos son los primeros que lo entienden, aunque después cada persona tiene su carácter y puede hacer que te reconcilies. Recuerdo que hace años Raíllo se peleó con la afición y ahora es uno de los más queridos. Todo se puede perdonar.

¿Son recuperables en el caso de que se queden?

Es que no hay otra. Son jugadores del Mallorca y, si se quedan, serán los primeros que no quieran estar seis meses en la grada. Después ya será trabajo del míster y nosotros les trataremos como uno más, que es lo que son. Si el mercado termina y siguen aquí, pues tendrán que sumar porque tienen un nivel espectacular y, si no lo demuestran aquí, lo harán en otro sitio y nos dará rabia.

¿Entiende que Copete y Van der Heyden quisieran marcharse?

Totalmente. Los dos estaban bien aquí, pero querían jugar más. Yo, por ejemplo, no sabría estar sin jugar. Si algún día no soy de la confianza del míster o del club tengo claro que me iré a Segunda o a otro país. Es que nuestra felicidad pasa por jugar y, por eso, le concedo mucho mérito a este tipo de jugador que, sin jugar tanto, es capaz de sumar igual o más que los que juegan. Y tanto Copete como Siebe lo han hecho, pero querían sentirse importantes y les entiendo.

El inicio de Liga da miedo, con los tres grandes en las cinco primeras jornadas.

Esto te lo puedes tomar de las dos maneras. Al final en 38 partidos tienes que llegar a jugar contra ellos. Por una parte, quizá es más fácil puntuar al principio que en la jornada veinte, que ya están rodados, pero por otra también sabemos que los inicios de temporada marcan mucho y tendremos que hacernos fuertes. No nos podemos ver abajo en la jornada cinco o seis, eso no puede pasar. Si estamos bien podemos competir contra cualquiera, como demostramos el año pasado, y si no lo estamos, cualquiera nos puede ganar también. El calendario es duro, pero lo pillamos con ganas, que es lo importante.