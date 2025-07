Morlanes, tras la goleada encajada por el Mallorca: “La imagen ha sido nefasta”

“Es un día para agachar la cabeza. Pese a que es un amistoso, la imagen ha sido nefasta”, ha declarado Manu Morlanes nada más acabar el partido frente al Lyon, con clara derrota del Mallorca (0-4).

“No queda otra que pasar página, tomarnos [el partido] como una prueba de pretemporada y ver que aún hay mucho camino por recorrer. Hay que ponerse las pilas para llegar lo mejor posible al principio del liga”, ha añadido el aragonés.

“Nos hemos visto superados en todo momento, es un equipo que estaba súper bien trabajado. Y nosotros… en la primera parte no sabíamos ni por dónde nos venían”, ha resumido Morlanes en cuanto al partido. “Hay que ver en los vídeos y ver qué ha sucedido para que no vuelva a suceder”, ha sentenciado.

El centrocampista bermellón ha descartado que el problema haya sido físico. “No, no tengo esa sensación porque nosotros somos un equipo que cuando estamos juntos y comprometidos, no hace falta ese físico para ser un grupo fuerte”, ha afirmado, y ha agregado: “Hoy, la verdad, es que nos hemos visto superados en todo momento. No llegábamos a la presión, nos cogían la espalda muy fácil”.

Mejorar la imagen ante el Parma

“Y teníamos la sensación de que con el balón tampoco éramos capaces de hacer absolutamente nada. Luego, en la segunda parte ellos han bajado porque nosotros hemos estado más liberados; hemos podido llegar más y generar alguna oposición”, ha dicho.

Con respecto al partido de mañana jueves, Morlanes espera dar una mejor imagen ante el Parma: “Tienen que empezar a verse cosas de un poco lo que queremos ser, y también ver que somos un equipo que tenemos unas expectativas y que tenemos que trabajar para cumplirlas”.