Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca: «Necesitamos un extremo, un cuarto central y después ya veremos si hay salidas»

Jagoba Arrasate (Berriatua, 1978), que atiende a este diario en una de las terrazas del Hotel Das Sieben de Bad Häring (Austria), pide paciencia ante la falta de fichajes del Mallorca.

¿Cómo va la concentración en Austria?

Estoy gratamente sorprendido con lo que nos hemos encontrado. La idea era venir aquí a competir seis días y jugar tres partidos, y la verdad es que el hotel es una maravilla y el entorno también. El domingo pudimos jugar en un estadio que está a quince minutos y el campo de entrenamiento está a dos minutos. Hemos encontrado lo que buscábamos.

¿Qué expectativas tiene para esta temporada?

No soy de mirar lejos. Ahora mismo tenemos que confeccionar la mejor plantilla posible y, a partir de ahí, intentar llegar a donde nos dé. Es el momento de que los nuevos se integren, de que volvamos a hacer los automatismos del año pasado, de que aquello que hicimos en la primera vuelta y dejamos de hacer en la segunda volvamos a recuperarlo, y eso no es fácil cuando tienes una carga física. Pero la idea y la intención tiene que estar ahí, y que esto sea como una puesta a punto para llegar al primer partido.

¿No tiene un objetivo marcado?

Es que si ahora digo una cosa y luego… Mire, lo que tenemos que hacer es confeccionar una buena plantilla, que estamos en pleno mercado, hacer una buena pretemporada y competir lo mejor posible. El año pasado quedamos décimos y a veces quedas décimo y parece que es la leche y otras, como el año pasado, nos quedamos con ese sabor agridulce. Por eso digo que ponernos un objetivo no tiene mucho sentido, lo que sí digo es que intentaremos ser lo mejor que podamos.

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca / Sebastià Adrover / RCDM

¿Cómo quiere que juegue su equipo?

Me gustaría recuperar esa verticalidad, esa chispa, ese vértigo con el balón y, cuando no lo tengamos, que seamos ese equipo difícil y reconocible que fuimos en la primera vuelta. Si somos capaces de aunar esas dos cosas, nos irá bien.

Ya tiene un año de experiencia con este grupo, ahora lo conoce mejor.

Sí, el año pasado era todo nuevo, implantando nuestras ideas y con las incertidumbres que eso crea, pero ahora ya sabemos cómo es el equipo y los jugadores. Eso no quita que todos puedan evolucionar y yo, como entrenador, el primero. Dentro de esa maquinaria que es un equipo, a veces hay que engrasar y cambiar piezas para que fluya mejor todo.

¿Tiene un diagnóstico del motivo por el que el equipo hizo tantas cosas bien en la primera vuelta y tantas cosas mal en la segunda?

Eso es un análisis muy profundo que nos llevaría mucho tiempo, pero igual hay que reconocer que en la primera vuelta, por momentos, estuvimos por encima de nuestras posibilidades. Y lo que está claro es que en la segunda estuvimos muy por debajo. El equipo fue previsible al final, llegamos muy justos, con algunas lesiones también, y a nivel defensivo no fuimos fiables. Y si juntas un poco eso tienes la diferencia entre la primera y la segunda vuelta.

Después de jugar con una defensa de cuatro, se vio obligado a apostar por la de cinco. ¿Lo contempla esta temporada?

Tenemos que ser competitivos siempre. Es verdad que la idea es jugar con cuatro y poder defender hacia adelante, pero hubo fases en la segunda vuelta en la que el equipo no estaba fino, no presionaba tan bien, y tuvimos que protegernos un poco más. Lo cierto es que la amplitud la defiendes mejor con cinco, y también lo es que en la segunda vuelta el calendario era muy complicado fuera de casa con rivales que te exigen más. Fue un compendio de todo pero, más allá de que estamos abiertos a todo, nuestra idea es jugar con cuatro.

Usted pidió hacer un buen mercado al final de la temporada pasada y , a finales de julio, solo han llegado Pablo Torre y Bergström .

Al final se trata de que incorporemos buenos jugadores que nos hagan mejores. Hemos traído a Pablo Torre, Lucas Bergström y a Salhi, que le estamos viendo. Todavía queda más de un mes y la dirección deportiva está trabajando para que al final del mercado tengamos la mejor plantilla posible.

¿Pide paciencia?

Sí, porque esto no se trata de hacer movimientos, sino de hacer los movimientos que tenemos que hacer. Nadie duda de Pablo Torre, lo de Lucas es por un tema de gestión y contractual de los porteros que teníamos antes, y Salhi es una inversión. Es joven, internacional con Francia y ya está demostrando que nos puede ayudar. Prefiero calidad a cantidad y, en cuanto a los tiempos, si llega tarde, pero nos hace mejores, pues bienvenido sea.

Es que se van a plantar a dos semanas de empezar la Liga sin apenas refuerzos. ¿No le parece muy poco lo que tiene nuevo?

Todos los entrenadores queremos tener a los jugadores cuanto antes, pero es que nosotros hemos tenido la posibilidad de firmar jugadores y no los hemos firmado porque no vamos a traer algo que no mejore o que nos genere dudas. Lo que traigamos tienen que ser certezas, luego te puede ir bien o mal, pero tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico debemos tener la certeza de que ese jugador nos va a ayudar. Por eso han venido los que han venido y, los que llegarán, será justo por eso. Lo que no sé es cuándo llegarán.

¿Salhi tiene opciones de quedarse en el primer equipo?

En teoría viene para el filial, pero tiene muy buenas condiciones y, como le conocíamos menos, le queríamos ver y trabajar con él.

¿Cuenta con Lato?

Tiene dos años más de contrato y sigue aquí y es un jugador que entrena bien, es un gran profesional y le queremos mucho. Es verdad que el año pasado estuvo a la sombra de Mojica y lo de Salhi viene más por oportunidad de mercado porque pensamos que puede ser un lateral izquierdo importante para el Mallorca.

Leo Román ha renovado y Greif ha rechazado las propuestas del club. ¿Cómo gestiona este asunto?

Es una cuestión de lógica. Era prácticamente imposible que renovaran los dos, y para nosotros hubiera sido una muy mala noticia que no renovara nadie. La renovación de Leo es una fantástica noticia para nosotros porque es un portero de presente y de futuro y estamos contentos por esa parte. Vamos a ver qué pasa con Dominik, y también quiero decir que tenemos a Bergström y a Pichu.

¿Contempla que siga Greif aunque no renueve?

Es un gran portero, eso está clarísimo. Hay equipos que están interesados en él y veremos qué sucede, lo que tenemos claro es que no vamos a regalarle porque es nuestro portero titular del año pasado.

Con Leo está tranquilo

Sí, porque es un gran portero, tiene margen de mejora, es un chico que entrena bien y que quiere mejorar y se está viendo su evolución. Con Leo podemos tener portero para rato.

Si Greif se quedara, ¿Bergström se iría cedido?

Pues no lo sé, lo que no nos vamos a quedar es con cuatro porteros.

¿Entiende que Copete y Van der Heyden se hayan querido ir?

No sé si lo entiendo, pero es que soy de empatizar también. A Van der Heyden no se le puede decir nada, es un jugador que entrena increíble, siempre con una sonrisa y que ha estado dos años prácticamente sin jugar. Entonces él entiende que es difícil que juegue y le llega una oferta buena de la Liga de su país, que es buena para el club también, y ahí nos ponemos todos de acuerdo. El caso de Copete es más relacionada con él mismo. El año pasado jugó bastante y el anterior también, pero yo creo que se sentía como tercer central y eso nunca sabes cuando empieza una temporada. Es verdad que tenemos una pareja muy asentada desde hace años, pero eso algún día se romperá también. Copete pidió salir y, al final, cuando es algo bueno para las tres partes, se hace también.

Se han ido dos centrales y tiene a Raíllo, Valjent y David López, ¿cuántos necesita?

Si se han ido dos centrales es porque confío muchísimo en David también. Tenemos una pareja muy fiable, pero David está llamando a la puerta y esa cesión al Burgos le vino bien y en invierno le recuperamos. Solo jugó dos partidos, pero estuvo entrenando con nosotros y le vimos muy bien. Es una alternativa a los otros dos. Y ahora tenemos que ver si el cuarto central es una incorporación o si lo tenemos en casa. Tenemos que tener pausa para decidir bien lo que haremos.

En Austria tiene a Leo Sánchez.

Sí, le queremos ver, al igual que a Olaizola, que es una apuesta de presente y de futuro también.

Entonces solo contempla un central más.

Sí, exacto.

¿Qué puede aportar Pablo Torre?

Espero que mucho. Es un jugador diferencial en el último tercio del campo, es un gran pasador y nos puede sumar números también en cuanto a asistencias y goles, así como en el balón parado. Todos queríamos que viniese, pero él también ha puesto mucho de su parte y, cuando todos quieren que se haga, es más fácil que se lleve a cabo.

¿Le cambia su idea de ataque?

Es cuestión de ubicar un poco a los jugadores, de crear un ecosistema donde puedan compaginar diferentes jugadores. Seguramente todos le ubicamos más en la mediapunta, pero puede ser un interior o un falso banda también.

¿Son compatibles Darder, Morlanes y Pablo Torre?

(Ríe) Ya me han hecho esa pregunta y creo que sí. Morlanes ya ha demostrado que puede ser un buen ancla, Darder es más un generador y a Pablo le veo más en el último tercio. Si a Sergi le utilizamos en la creación y a Torre un poco más alto, creo que pueden ser compatibles.

Es innegociable tener un ancla.

Sí, porque me da muchas posibilidades. Me ha hablado de tres jugadores, pero yo le hablo de otros que pueden ser Omar, Samu Costa, Antonio o Dani Rodríguez. En el medio del campo tenemos un abanico amplio para hacer diferentes cosas y eso es lo que quiere un entrenador.

¿Usted opina en los fichajes o deja que decida Pablo Ortells?

Estamos en contacto diario y, cuando hay posibilidad de algo, lo hablamos. Y si algún jugador está cerca, intervengo. Vamos de la mano y, al final de la temporada, hacemos un balance y detectamos lo que necesitamos. A veces queremos una cosa y el mercado no te lo ofrece, hay que ser paciente porque igual lo que quieres sale más adelante.

Es que da la impresión de que la temporada pasada con las llegadas de Chiquinho y Valery, que apenas jugaron, usted no opinó.

Es verdad que la temporada pasada tuvimos dificultades para firmar extremos. A última hora salió la posibilidad de Valery, porque Mateu Morey se lesionó, y él nos podía hacer de lateral y extremo. Y con Chiquinho entendíamos que necesitábamos un jugador de su perfil y apostamos por él. Este año nos estamos moviendo con más antelación y más nombres. Es una posición en la que tenemos que acertar y a veces aciertas siendo paciente.

Teniendo en cuenta que está Asano, ¿cuántos extremos necesita?

Primero de todo tenemos que aumentar la disponibilidad de Asano porque el año pasado tuvo un treinta y pico por ciento de disponibilidad. Y es un jugador demasiado importante para tenerlo tanto tiempo fuera. Eso requiere de cuidado por nuestra parte y de él también. Es un gran profesional, pero quizá hay que regular las cargas con él porque cuando ha estado bien ha sido un jugador importante. También tenemos a Javi Llabrés y a Luna, por lo que tiene que venir mínimo un extremo más. No es una cuestión de número. Prefiero que venga un extremo para ser titular a que vengan dos que igual no son tan buenos. Ahora mismo estamos pensando en un extremo, pero tenemos un mes por delante.

El verano pasado en el ‘stage’ de Birmingham su respuesta fue parecida.

Sí, porque voy más a la calidad que a la cantidad. Luna y Llabrés han vuelto de otra manera de sus cesiones al Cartagena y al Eldense, marcando goles y sintiéndose importantes, con más autoestima y confianza. Y los compañeros les ven también de otra manera, ya no son como los que acaban de subir del filial. Tenemos que pulirles para que tengan presente y futuro.

Entonces, ¿tiene tomada la decisión de que Luna y Javi Llabrés se queden?

Ahora mismo quiero pensar que se van a quedar porque me van a dar argumentos para ello.

Maffeo quiere irse, las negociaciones con el Nottingham Forest se han roto y al final le tiene en Austria como uno más. ¿Cómo se gestiona eso?

Maffeo es un chico especial y a cada uno hay que tratarle de una manera. Hay que ser justo con el grupo, pero Maffeo necesita cariño y comprensión. Es verdad que quizá se ha sentido fuera porque hay una oferta importante de una Liga importante para él, pero al final no se ha dado. Al final pasas por un momento de frustración y luego le das la vuelta. Maffeo es un guerrero, ya ha demostrado que ante la dificultad se crece también, y ahora puede estar frustrado o triste, entre comillas, pero mi labor es animarle y hacerle ver que aquí será importante como el año pasado. Pero no puedes controlar el mercado. Lo que digo es que si jugó el domingo es porque pensamos que se puede quedar.

¿Y Larin?

Es un caso parecido. Nunca ha tenido un problema con los compañeros ni con el cuerpo técnico. Es verdad que lo que pasó el último día fue desagradable para todos, y él también está afectado por ello. Ha tenido vacaciones porque acabó más tarde y por eso ha venido ahora con nosotros. ¿Puede llegar una oferta que sea buena para las tres partes? Pues perfecto, pero mientras tanto es un jugador nuestro y lo que tenemos que hacer es ponerlo en forma y recuperarlo para que, en vez de siete goles, pueda hacer más.

Pero es que él quiere irse.

He hablado con él y está abierto a esa posibilidad siempre y cuando sea bueno para las tres partes. El Mallorca tiene que defender sus intereses también y, más allá del último episodio, marcó siete goles como Muriqi.

Si Larin se quedara, con Muriqi y Abdón, ¿la delantera estaría completa?

Teniendo a Muriqi y Abdón necesitamos a otro delantero. Si es Larin, perfecto, y si no es él, uno de sus características. Necesitamos un jugador que vaya al espacio, que pueda tirar esos desmarques porque tanto Muriqi como Abdón son más de descargar y de área y ahí necesitamos más profundidad.

Muriqi ha renovado hasta 2029.

Hace tiempo que es importante para el club y ha demostrado que quiere quedarse. Ahora lo que tenemos que hacer es que mejore las cifras del año pasado, es consciente de que tiene margen de mejora.

Entonces que usted pretende un central, un extremo y, si se va Larin, otro delantero. ¿Nada más?

Así es. Necesitamos un extremo determinante, un cuarto central que ya veremos de dónde sale y después ya veremos si hay salidas o no. Si no hay salidas, mi labor es sacar el máximo rendimiento a los jugadores que pueden estar en el alambre.