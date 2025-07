El Mallorca lo tiene todo por hacer

Sería una temeridad sacar alguna conclusión sobre el segundo amistoso de la pretemporada, el primero en Austria, del Mallorca, pero es evidente que está todo por hacer. El triunfo ante el Al Shabab Al Alhi en el Arena de Kufstein (Austria) es un paso más en la exigente preparación diseñada por Jagoba Arrasate, pero siempre deja un buen sabor de boca ganar. Además, a jugadores como Javi Llabrés le sirvió para reivindicarse.

El de Binissalem marcó un buen gol que eleva su autoestima justo cuando está luchando por quedarse en Son Moix, a pesar de que el club busca extremos. Con un terreno de juego pesado por la lluvia, el equipo mostró algo de más intención en la segunda parte que en la primera, pero sin demasiada fluidez. Y justo cuando parecía que el empate iba a ser el resultado final, Muriqi marcó de penalti en el minuto 90 para dar el triunfo (2-1).

Las ideas están, pero el físico todavía no acompaña. La primera parte fue un ejemplo claro de lo que son estos partidos de pretemporada en lo que hay todo por hacer. La falta de chispa era evidente en los dos equipos, aunque sí se vieron algunos detalles. Arrasate apostó por darle minutos al chaval Salhi como extremo zurdo, a pesar de que es lateral y a Jan Salas en el pivote junto a Morlanes y Pablo Torre. Precisamente un pase del cántabro al primer toque al espacio que desarboló a la defensa rival y dejó a Maffeo solo fue de lo poco destacable de los cuarenta y cinco minutos iniciales. El lateral, titular a pesar de que se quiere ir, centró a Abdón, que no pudo culminar en condiciones.

El Al Shabab tampoco estaba para tirar cohetes, pero sí estuvo más cerca del gol con un tiro de Kauan Santos que se fue alto. Y en la siguiente acción, los de Dubai no perdonaron, aunque con fortuna. Un tiro de Mateus Dias Lima rebotó en David López, que con la marcha de Copete y Van der Heyden ha asumido galones, y batió a un impotente Bergström. El duelo no daba para más, pero justo antes del descanso se produjeron unas manos de Dubas Mannur dentro del área. Penalti. Y como hasta los más buenos fallan, Pablo Torre erró el lanzamiento desde los once metros por culpa de una gran estirada del meta Almenhali.

Arrasate cambió a todo el equipo en la segunda parte, a excepción de Bergström, con Leo Sánchez formando la pareja de central junto a Omar. Los bermellones, este domingo vestidos de blanco, salieron con más ímpetu y Javi Llabrés, consciente de que debe convencer al entrenador, creó una muy buena ocasión gracias a su velocidad, pero el tiro fue despejado por el portero. Pero el de es Raiguer se quitó la espina poco después. Después de una buena acción de juego combinativo, le llegó el rechace tras un tiro de Mojica y no perdonó. Un buen gol que debe darle confianza al atacante, que el curso pasado acabó cedido en el Eldense.

El choque ha tenido algo más de ritmo en la reanudación, con Darder y Dani activos y Mojica apareciendo por la zurda, aunque los árabes han dispuesto de una buena ocasión con un tiro desviado de Igor Gomes. El Mallorca llegó más, pero faltaba precisión en el último pase o en el remate. Estos encuentros están justamente para eso, para probar y fallar. Y unas inocentes manos de un jugador del Al Shabab provocaron un penalti que Muriqi no falló y que dejó el 2-1 final en el marcador.

Ficha técnica

Mallorca: Bergström, Maffeo, Valjent, David López, Lato, Jan Salas, Morlanes, Salhi, Pablo Torre, Luna y Abdón. También jugaron Mateu, Omar, Leo Sánchez, Mojica, Antonio, Darder, Javi Llabrés, Marc Doménech, Dani y Muriqi.

Al Shabab Al Alhi: Almenhali, Kauan, Bren Lemos, Mateus Dias, Da Silva, Rikelme, Damián, Guilherme, Fede Cartabia, Dabbur y Planic. También jugaron Keita, Igor Gomes, Boualam, Allahi, Yuri, Hassan, Magdami, Alves, Elian, Khamis, Sebastián González y Adyson.

Goles: 0-1: Mateus Dias Lima (min.29); 1-1: Javi Llabrés (min. 54): 2-1: Muriqi (min.90).

Árbitro: Paul Nisandzic. Mostró tarjeta amarilla a Mateu (min.79).