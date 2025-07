El Besiktas se fija en Maffeo

El Besiktas busca un lateral derecho para apuntalar su plantilla y tiene el nombre de Pablo Maffeo en su lista, según el periodista del país otomano Ertan Süzgün. Está por ver si este interés se traduce en negociaciones abiertas con el Mallorca, pero lo que es seguro es que el club turco tiene disponibilidad económica para afrontar una compra de este calibre. El primer nombre que escribió en la agenda el Besiktas, que este curso disputará la Liga Europa, es el de Lucas Vázquez, pero al ya exmadridista no le seduce la idea de competir en la Superliga turca.

De ahí que la entidad de Estambul siga rastreando el mercado de las Ligas importantes de Europa y maneje el nombre del lateral del Mallorca. Otro asunto sería que Maffeo estuviera dispuesto a hacer las maletas para jugar en un campeonato con mucha menos proyección internacional que la Liga o la Premier League.

En Son Moix tienen claro lo que quieren. Sin ir más lejos, hace pocos días rechazaron la propuesta del Nottingham Forest inglés, de cinco millones más una cantidad variable cercana al millón y medio por el catalán. El director deportivo, Pablo Ortells, respondió al conjunto británico que esa cifra era insuficiente porque tiene tasado al jugador en unos diez ‘kilos’, aunque podría salir por algo menos. Esta posición inamovible hartó al Nottingham Forest, que decidió interrumpir las conversaciones, según desveló Marca.

Maffeo, por su parte, tiene claro que quiere marcharse, pero también es consciente de que los bermellones no le van a regalar. Y eso le deja en una situación complicada. Sin ir más lejos, ni se vistió de corto el miércoles para disputar el primer amistoso de la pretemporada, ante el Sant Andreu (1-0). Al igual que Copete y Van der Heyden, que están en la rampa de salida, no jugaron en Son Bibiloni porque su futuro está en plenas negociaciones. Si el caso del catalán sigue igual, estará obligado a viajar mañana a Austria para la concentración de pretemporada, algo que pretendía evitar a toda costa. No le quedará otra.