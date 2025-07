Malestar de los abonados del Real Mallorca: «Tengo más de 65 años y no me dejan ir a cambiar mi asiento»

Muchos de los abonados que quieren cambiar sus asientos están teniendo problemas informáticos. Hacen la cola virtual durante horas y, cuando llega su turno, se refresca la pantalla y les vuelve a poner los últimos. Cuanto menos, estresante.

Desde el lunes y hasta el viernes a las 23:59 los socios que han renovado tienen la posibilidad de elegir otros asientos, pero a muchos de ellos les está resultando una tarea imposible, como a Joana, que hace varias temporadas que es abonada y quien, desde el club, no le ofrecen ayuda: «Tengo más de 65 años y no me dejan ir al estadio a cambiar mi asiento, aunque para renovar sí pude acudir».

Desde que se abrió el plazo, esta mallorquinista ha intentado durante muchas horas cambiar su localidad, pero sin éxito. «Al entrar por primera vez, después de hacer la cola, me puso error de aplicación y me sacó», cuenta.

Hasta en dos ocasiones se ha puesto en contacto con el club enviando correos electrónicos, pero la respuesta ha sido clara: «Hay problemas informáticos y que lo vaya intentando». «Es una grosería a los abonados», sentencia.

Varias quejas más han llegado estos dos días a Diario de Mallorca, como también el caso de Josep Lluís. «Después de mantenerme en la página web doce horas para proceder al cambio de asientos, me encuentro que al recargar la página web me anulan el turno de espera y vuelta a empezar... Sant Tornem-hi...»

Además, este diario hizo ayer por la tarde, pasadas las ocho, la prueba. El tiempo de espera fue de aproximadamente treinta minutos y, al tener turno, la plataforma sí deja acceder, pero a la hora de ir a Gestión de Abono y apretar en el botón de cambiar asiento sale un mensaje automático: «Se ha producido un error cargando los datos del evento. Inténtalo de nuevo pasados unos instantes». Se intentó, pero no se pudo.

Unas horas antes, Alfonso Díaz habló con los medios después de que el Estadi Mallorca Son Moix fuera reconocido como el primer campo de fútbol de toda España con la certificación de ‘Residuo cero’.

«Normalmente, los cambios de asiento son unas 600 personas de media, ha habido problemas en la cola de espera que estamos solucionando y ha habido ya 400 cambios vía online y 200 en oficina. Ya hay unos 600 cambios, que es lo esperado; estamos dando salida a todas las peticiones que llegan», explicó al ser preguntado sobre las molestias de las que se han quejado un buen número de aficionados durante los dos días que han intentado cambiar de asiento.