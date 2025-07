El mensaje del portero ibicenco a la afición del Mallorca: "Tendréis Leo Román para mucho rato"

Leo Román ha querido mandar un mensaje claro a la afición del Mallorca tras la renovación hasta 2030 que ha firmado este miércoles en las oficinas de Son Moix: “Tendréis Leo para mucho rato".

Al finalizar el campeonato de liga en mayo, y por las declaraciones que había dejado tras sus buenas actuaciones ante Barcelona y Real Madrid, parecía que el balear tenía los pies fuera de la isla. Estuvo toda la temporada a la sombra de Dominik Greif y tan solo disputó siete partidos de liga. Pero durante las últimas semanas, la situación ha dado un vuelco y Leo ha terminado llegando a un acuerdo con el club.

“Renovar con el Mallorca es una ilusión. Llevo cinco años y esta va a ser mi sexta temporada ligada al club. Estoy muy contento y, sobre todo, muy ilusionado por lo que viene por delante”, ha declarado.

Leo Román posa junto a Pablo Ortells y Alfonso Díaz tras su renovación. / RCD Mallorca

El guardameta llegó a la isla con 20 años en el verano de 2020, procedente de la Penya Deportiva. Y desde entonces, habiendo pasado por el filial y por el Oviedo en calidad de cedido, ha tenido una gran progresión. “Llegué siendo un chaval, como quien dice. He tenido un proceso de aprendizaje largo, tanto a nivel futbolístico como personal. Estoy muy contento de poder seguir aquí y, sobre todo, del camino que me ha llevado hasta aquí”, ha expresado.

Su debut en Primera División fue el 8 de enero de 2022, en un partido contra el Levante en el que el Mallorca perdió 2-0, pero que el portero rememora con cariño. “Es el recuerdo que guardo con más cariño. Me quedaría con ese, sin duda”, ha manifestado.

Para finalizar, el ibicenco ha mandado un mensaje de agradecimiento a la afición y también ha dejado una declaración de intenciones: “Tendréis Leo para mucho rato. Os agradezco siempre el apoyo que me habéis dado desde el inicio. Desde que llegué aquí, siendo un chaval, siempre me habéis transmitido confianza, que a mí me ha ayudado mucho. Y ahora me toca a mí devolvérosla”.