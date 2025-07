El Mallorca no ha recibido oferta oficial del Valencia por Copete, pero la espera

El caso Copete está sobre la mesa. El Valencia busca central, el Mallorca no ve con malos ojos dejarle salir siempre y cuando obtenga dinero y el propio futbolista considera que su etapa en el club bermellón está acabada. Busca ser protagonista en otro equipo. Aunque por el momento no hay ninguna oferta formal del Valencia al Mallorca por el jugador, en caso de iniciar una ofensiva no sería complicado porque en Son Moix están abiertos a sentarse a hablar. De hecho, así lo espera la dirección deportiva que dirige Pablo Ortells.

Además el propio futbolista asume que su próxima experiencia tiene que ser con un rol de más minutos que los disfrutados en las últimas campañas. O al menos ese era su objetivo al principio del mercado de fichajes. Y es que, como desveló el Diario de Mallorca el pasado 8 de mayo, antes del final de LaLiga, la decisión del futbolista de salir del club está tomada.

Raíllo y Valjent son los dos centrales titulares en el Mallorca desde hace varias temporadas. De hecho, el central andaluz es el futbolista con más minutos en LaLiga en la 2024/25, más que Greiff, quien rotó en varias ocasiones con Leo Román. El tercer jugador con más presencia sobre el campo es Valjent.

De esta manera, la figura de Copete se vio algo perjudicada y su rol se limitó al de tercer central (de manera más habitual) o titular cuando se jugó con defensa de tres. Fue de la partida en 16 ocasiones, un dato nada negativo para un tercer central y terminó jugando en 25, su segundo mejor registro en la máxima categoría en una temporada. Todo eso no le impide mirar al futuro con ambición y no quiere conformarse con un rol de complemento sino de actor principal.

Es ahí donde surgen las dudas de cuál podría ser su papel en el Valencia CF. Por el momento, Tárrega y Diakhaby son los únicos futbolistas que con casi total seguridad estarán una vez cierre el mercado. Cenk abandonará el equipo y Cömert está a la espera de ver qué sucede. En ese contexto, Copete es consciente de que puede tener competencia con Tárrega y Diakhaby e incluso el Valencia no descarta firmar a un central con un rol más relevante. Ese punto es importante porque el central del Mallorca quería vivir una 25/26 sintiéndose una pieza clave. A pesar de eso, las partes han hablado y la sintonía no es mala.

Salario del jugador

Uno de los principales motivos por los que Copete también encaja en la economía de mercado que tiene en estos momentos el Valencia CF es porque el futbolista del Mallorca no tiene una ficha altísima o fuera de los parámetros que busca el club de Mestalla. De hecho, Copete es uno de los futbolistas que menos cobra en la entidad balear y tampoco pondría muchos problemas en su posible llegada a la capital del Turia.

Copete, sangrando por la boca durante un partido con el Mallorca / EFE

Posición del Mallorca

El cuadro de Jagoba Arrasate no va a poner demasiados problemas a su salida y aunque la cifra inicial es de 4 millones, los bermellones no pondrían excesivos inconvencientes con una cifra menor si aparecen ciertos pluses por objetivos. De esta manera, con cerca de 3 millones, Copete podría abandonar Son Moix para llegar a su próximo equipo. Y es ahí donde espera el Valencia, que tiene margen hasta el cierre de mercado pero que debe ir cerrando incorporaciones para no hacer todo a última hora.

Copete en el Mallorca / EFE

Gourlay y Corberán

Copete, en cualquier caso, es una de las opciones que hay sobre la mesa y todavía no se ha atacado esa operación. Como puede saber este diario, el Mallorca no ha recibido oferta por parte del Valencia y eso deja claro que en estos momentos la operación estaría en sus metros iniciales. Corberán y Gourlay deben decidir cuál es el central con el que se sustituirá a Mosquera y para ello también necesitarán el ok de la familia Lim y el precio permitido a gastar en el eje de la zaga.