Vedat Muriqi: “Elegí estabilidad y felicidad antes que dinero”

Vedat Muriqi seguirá con el Mallorca las próximas cuatro temporadas. Ha renovado hasta 2029 después de rechazar ofertas económicas mejores de equipos de Qatar, Arabia Saudí y Qatar, según ha explicado en una entrevista concedida al programa Interaktiv Talks show del periodista Xhemajl Rexha. “Tuve la oportunidad de ganar mucho más de lo que voy a ganar con el Mallorca, pero a veces no todo es dinero, así que creo que con este contrato gané la tranquilidad y la estabilidad que encontré en la isla”, confiesa.

La felicidad ha inclinado la balanza sobre la parte económica para el delantero balcánico. “Pensé en el futuro de mi familia. Estaba hablando con el club, y sabían que es bastante difícil rechazar esas ofertas tan buenas en lo económico, pero estoy muy tranquilo y feliz aquí. La gente me quiere y me respeta. Me siento genial como futbolista aquí. Mi familia está muy cómoda en la isla, así que decidí no pensar tanto en el aspecto económico y continuar mi vinculación con el Mallorca”, apunta.

El ’pirata’ también ha explicado que tiene el mismo contrato que “ahora”. “Ganaré lo mismo durante los próximos cuatro años. No habrá ningún cambio económico; la diferencia es que ahora es a largo plazo, lo cual no es fácil de lograr para un jugador de 31 años. Tuvimos negociaciones durante 2 o 3 días, y lo firmamos”, confirma.

Vedat Muriqi remarca que la única modificación que ha habido está en la cláusula. “Antes era de 38 millones, ahora es de 30. Por lo demás, es el mismo, solo que ahora es a largo plazo. Sé que hubo rumores, de que si iba a ganar menos o más, pero quiero dejarlo claro: es el mismo contrato, y será el mismo durante los próximos cuatro años”, subraya.

La meta de esta temporada en Liga la tiene clara. “Nuestro primer objetivo es la permanencia. Pero si seguimos con la buena racha de los últimos años, haremos todo lo posible para acercarnos a los puestos europeos. En algún momento, estuvimos a un partido de lograrlo la temporada anterior, y creo que, con el mismo equipo, y uno o dos refuerzos, aspiramos a ese objetivo este año”, señala.

El balcánico quiere ser el máximo goleador del Mallorca en Primera División. “Mi objetivo es superar el récord de Eto’o con el Mallorca en Liga, pero nunca se sabe. La temporada pasada comencé bien, pero luego me lesioné dos veces, y para alguien como yo, con la estatura y el peso que tengo, volver no siempre es fácil. Si me pierdo 4 partidos, necesito otros 4 para recuperar la forma, así que no estar disponible en 8 partidos en una temporada es mucho. Si no me lesiono, espero marcar más que hace dos años. Solo espero no tener lesiones, y trabajaré en otras cosas. El esfuerzo siempre estará presente”, señala Muriqi, que está a 20 tantos de superar los 54 del camerunés.