Muchas decisiones en el aire en el Mallorca

Todo sigue igual en el Real Mallorca. A la espera de Pablo Torre, el conjunto bermellón trabaja ya pensando en la temporada 2025/26 y lo hace sin caras nuevas. Llegarán, más tarde que pronto, pero para hacerlo necesitan que se aligere primero la plantilla. Y es que Pablo Ortells, director deportivo del club, tiene muchas carpetas sobre la mesa en cuanto al capítulo de salidas y ninguna es de fácil solución.

Todas las líneas del equipo cuentan con algún jugador que desea salir del club o cuyo intento de renovación sigue estancado. Greif, Maffeo, Lato, Copete, Larin... Son muchos los frentes abiertos en el Mallorca.

1

Dominik Greif. En la partida de ajedrez que es ahora la portería bermellona, Leo Román parece ahora el mejor colocado en el tablero. El ibicenco, que a final de temporada parecía ser el que más complicado tenía seguir, finalmente es el que está más cerca de renovar –al margen del Pichu Cuéllar–. En cambio, Greif, titular este pasado curso, sigue sin llegar a un acuerdo y ahora se encuentra en una tesitura complicada. Habrá que esperar a cómo se desarrollan las conversaciones en las próximas semanas, aunque no se puede descartar nada, incluso que acabe renovando. Aunque eso plantearía un dilema importante otra vez, con dos porteros que aspiran a ser titulares. Es uno de los principales problemas a los que debe hacer frente Ortells en este mercado.

2

Pablo Maffeo. La relación de Maffeo con la afición del Mallorca está en su punto más bajo. El lateral de Sant Joan Despí, acostumbrado a hablar sobre su futuro cada pocos meses y dejándose querer por otros, cree que este verano es el indicado para abandonar la disciplina bermellona. Su enfrentamiento en la última jornada con una parte del Fondo Sur fue la gota que colmó el vaso. El Nottingham Forest de la Premier League, que jugará la Conference League esta temporada, está muy interesado en él. Falta por ver hasta qué punto llega ese interés y cuánto son capaces de ofrecer, ya que el Mallorca no quiere desprenderse de uno de sus mejores activos por un precio inferior a los diez millones de euros.

3

Copete. El central de Écija está cansado de ser el tercer central en discordia en el Mallorca tras Raíllo y Valjent, y comunicó al club hace semanas que su intención es salir este verano. El central, con contrato hasta 2026, ha rechazado la propuesta de renovación que le ha puesto el club sobre la mesa porque aspira a tener más protagonismo en otro equipo. El problema para él es que el Mallorca no quiere regalarlo y quiere, tal y como informó ‘Marca’, obtener un mínimo de cuatro millones por él. Su salida o no puede condicionar el futuro de Van der Heyden.

4

Lato. Con Johan Mojica como titular indiscutible en el lateral izquierdo, Toni Lato no descarta buscar más oportunidades en otro equipo. Ni con Jaume Costa primero ni con el colombiano después, el valenciano ha conseguido asentarse en el once. Uno de los principales obstáculos que puede encontrar, sin embargo, es su salario. En una economía tan precaria como la Liga tiene difícil acomodo, aunque no así en el extranjero, algo que no le es ajeno ya que en la temporada 2019/20 estuvo cedido medio curso en el PSV Eindhoven, aunque no le fue muy bien.

5

Larin. El caso de Cyle Larin es uno de los más complicados de resolver. Sus gestos a la grada en el partido ante el Getafe fueron el punto y final a la relación entre la afición y el delantero. El canadiense quiere salir del Mallorca este mismo verano y prefiere quedarse en LaLiga que ir al extranjero, preferiblemente en una fórmula de cesión, consciente de que nadie en Primera puede pagar lo que demanda el Mallorca. El club bermellón, sin embargo, quiere recuperar la inversión o buena parte de lo que invirtió en él, por lo que la situación está bloqueada por el momento. n