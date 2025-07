El Mallorca renueva a Muriqi hasta 2029

El Mallorca apuesta de una forma clara por Muriqi. El delantero kosovar seguirá de bermellón como mínimo hasta 2029. El 'pirata' y el club han negociado después acabar la temporada anterior y han llegado a un acuerdo para ampliar dos temporadas más su vinculación.

A finales del curso anterior, dejó clara su intención de seguir en el Mallorca y Pablo Ortells se puso manos a la obra. Su contrato acababa en 2027 y han aumentado su vínculo hasta 2029. El kosovar aspira a convertirse en el futbolista con más goles en Primera División de la entidad y superar a Samuel Eto'o, aunque eso sí, debe hacer unas buenas cifras todavía.

Muriqi aterrizó en la isla en enero de 2022. Lo hizo en forma de cesión y en un momento complicado: el equipo se jugaba la permanencia en Primera División. Se salvaron y en ese mismo verano fichó después de que se truncaran las negociaciones con el Brujas.

En tres temporadas y media, el delantero kosovar ha disputado 118 partidos con la camiseta bermellona, en los que ha aportado 35 goles y 11 asistencias.

Además, este anuncio también ha presentado la tercera equipación con un predominante color negro.

"Venir aquí es la mejor decisión que he tomado en mi vida"

El delantero balcánico ha hablado para los medios del club y ha dejado claro su deseo de seguir siendo bermellón. "Sobre todo, siento orgullo, placer. Es un honor seguir viviendo este sueño con esta gente de aquí y seguir creciendo con ellos. Para mí significa mucho. Por eso estoy contentísimo de seguir dos años más aquí. Sin duda, venir aquí es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Mallorca, para mí, es el mejor sueño que he tenido en mi vida. Y eso no lo voy a cambiar”, aseguró.