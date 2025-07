El mensaje de Jagoba Arrasate a Pablo Ortells: quiere quedarse con Greif o Leo Román

Jagoba Arrasate le ha mandado un mensaje muy claro a Pablo Ortells y la dirección deportiva: al menos uno de los dos porteros tiene que quedarse y renovar, sea el que sea. El entrenador del Real Mallorca ha concedido una entrevista a Durangaldeko Telebista durante sus vacaciones y ha hablado sobre varios temas de la actualidad deportiva del club, entre ellos, el problema de la portería.

"Leo Román viene de Segunda División, y Greif era suplente de Rajkovic y había jugado solo un partido en Primera. En principio, los dos eran novatos en la categoría y cuando se va Rajkovic, cada uno piensa que va a jugar él. Entonces, es complicado", explicó Jagoba.

"Con dos porteros no se puede jugar. Les digo a ambos que van a tener oportunidades, que van a poder demostrar los dos, que voy a alternar y luego decidiré. Empezaron así y me decido por Greif. Dos grandísimos porteros, muy diferentes, pero los dos terminan contrato el año que viene y ya veremos lo que va a pasar. Es inviable que los dos renueven, pero lo que no quiero tampoco es que no esté ninguno de los dos, a ver cómo lo hacemos” expresó el de Berriatua.

Tanto Leo Román como Greif finalizan su contrato en 2026. Ninguno de los dos ha aceptado todavía una propuesta de renovación. En un inicio, todo indicaba a que iba a ser el eslovaco el que se iba a quedar y que el ibicenco iba a salir traspasado.

Sin embargo, tras el final de liga, Greif dejó claro que su postura y la del club eran "muy distintas" y que las conversaciones se habían "estancado". En cuanto a Leo Román, las puertas que podían parecer una opción viable de salida, como Celta o Espanyol, se le han cerrado. Estos equipos ya se han reforzado en la portería con las incorporaciones de Ionut Radu y Marko Dmitrovic, respectivamente. Y según las últimas informaciones de MARCA, las negociaciones por su renovación con el Mallorca van por buen camino.

Arrasate dejó claro durante la temporada que su elegido era Greif. Para él, la situación en la portería nunca fue “un problema”, sino que se trataba de tener “dos soluciones”. Pero ahora que ambos terminan contrato la siguiente temporada, el técnico reconoce su preocupación por este asunto.