El Mallorca negocia con el FC Barcelona por Pablo Torre

Aunque Pablo Torre quiere ser quien tome la decisión sobre su futuro, y acertar con el equipo, el Barça, por su parte, está negociando con otros equipos. Jijantes desveló que el deseo del club azulgrana, debido a que le permitiría asegurarse unas mejores condiciones económicas, es que el centrocampista recale en el Mallorca la próxima temporada. La fórmula sería la del traspaso manteniendo porcentajes del futbolista de una futura venta y opción de recompra, pues la de la cesión (previa renovación, al acabar en 2026) se antoja muy complicada, como ya publicó SPORT, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca.

A tenor de esta información, el Mallorca, si las conversaciones se afianzan, sería el club elegido para el traspaso de Pablo Torre, aunque está por ver si es el equipo que el jugador y su entorno consideran también como el ideal. Son muchos los conjuntos que le pretenden y el de Soto de la Marina quiere sopesar los pros y los contras de las ofertas que disponga.

La eliminación de la selección española sub-21 una semana antes de lo previsto (la final se disputará el próximo sábado), ha motivado que también se adelante unos días todo lo relacionado con su futuro. Por una parte, sus agentes, pese a barajar muchas propuestas de las principales Ligas europeas, le han querido dejar tranquilo para centrarse exclusivamente en un Europeo que no le ha revalorizado.

El Barça, muy decidido

El Barça ha decidido abrir la carpeta de Pablo Torre para zanjarla cuanto antes, si es posible con antelación al regreso de los entrenamientos del equipo blaugrana. Pablo Torre fue muy sincero en una entrevista a SPORT que ha dado mucho de que hablar y aunque respetó las decisiones de Hansi Flick de no hacerle jugar, aseguró que no las entendía y que no había sido justo. En este contexto, se hace difícil volver a ponerse a las órdenes del alemán.

El Mallorca parece que está muy decidido a hacerse con Pablo Torre después de haber perdido a otro futbolista de características muy técnicas como es Robert Navarro, que se ha marchado con la carta de libertad al Athletic Club de Bilbao. El cuadro balear se ha quedado cerca de jugar competición europea y cuajado una buena primera temporada, en líneas generales, con Jagoba Arrasate en el banquillo.

Pero hay muchos más clubes que siguen la pista de Pablo Torre y que también podrían iniciar conversaciones. La lista de clubes es interminable, pero algunos de los que han ido saliendo son, además de los 'bermellones', Osasuna, Valencia, Sevilla, Celta, Betis o Real Sociedad, en España, el Bayer Leverkusen en Alemania o la Lazio en Italia. Tampoco falta interés de Inglaterra, Francia o los Países Bajos.