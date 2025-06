La opinión de Sebastià Adrover: Kohlberg no es ningún charlatán, tendría que hablar más

Ya sabemos que Andy Kohlberg no es un charlatán y que no va a vender ninguna moto, por lo que tendría que hablar más. Está muy bien que el mallorquinismo sepa qué piensa y cómo mira hacia el futuro el presidente de club, aunque sería de agradecer que sus mensajes también llegaran más a menudo a través de entrevistas en los medios o ruedas de prensa y no solo por la vía oficial de la entidad.

No obstante, en sus dos últimas puestas en escena ha pronunciado un discurso ambicioso que estaría bien que interiorizasen sus empleados de máximo nivel, que apuestan por la prudencia, para no equivocarse, y no tanto por vender ilusión. Ya sabemos que el presidente no va a tirar la casa por la ventana en lo económico, es su estilo, pero hay que reconocerle que cumple con la mayoría de cosas que dice.

Estar entre los diez primeros en dos ocasiones en las últimas tres temporadas, con un estadio y ciudad deportiva envidiables y unas cuentas saneadas, con el asunto del Sitjar solucionado, le otorgan mucha credibilidad. Y esto es un mérito indiscutible de esta propiedad, toda una bendición para un club que no hace falta recordar cómo malvivía no hace tanto. Pero es bueno que el dueño sea el primero en que pida «no mirar atrás» y sí «hacia arriba». Eso sí, sería ideal saber es cómo piensa hacerlo.