Abdón Prats aclara su futuro en el Mallorca: “Mi sueño es retirarme aquí”

Abdón Prats ha cerrado la puerta a una posible y ha sido muy tajante sobre su futuro en el Mallorca: “Renové en octubre. Tengo tres años más y, aunque esta temporada haya sido un poco difícil, estaré aquí muchos años y, como os he dicho, mi sueño es retirarme aquí”, zanja.

Sobre el final curso, admite que dejó un gusto amargo. “Los últimos meses fueron un poco raros. Queríamos acabar lo más arriba posible, pero no lo conseguimos. Tenemos que quedarnos con la temporada que hicimos. Somos humanos y tenemos derecho a fallar y a no cumplir las expectativas en según qué momentos y hay que respetar esto. No somos robots porque si no, haríamos ochenta puntos y eso es imposible. Se ha visto como el Madrid no ha tenido su año”, asegura.

No pudo acabar la temporada por lesión, pero ya está en plenas condiciones y ve con optimismo la próxima temporada. “El final fue un poco duro, pero en lo global hicimos un año muy bueno y hay que estar satisfechos. Ahora estamos desconectando y disfrutando de las vacaciones. Ya me he recuperado de la lesión. Y la verdad es que estoy muy ilusionado por lo que viene el siguiente año", reconoce.

Hace unas semanas, Dani Rodríguez habló de la que, quizás, fue su última oportunidad de clasificarse para competición europea. “Dani seguirá. Ha demostrado que está a un nivel extraordinario los números hablan por sí solos. Soy optimista de cara al año que viene y a los próximos. Hay que seguir creciendo”, señala.

Abdón también habla de los objetivos la próxima temporada. “Firmo la salvación, pero si podemos mirar más arriba lo haremos. Estamos en un club perfecto para crecer, se ha visto en estos nueve años. No hay que olvidar de dónde venimos que venimos de la antigua Segunda División B y hay que mirar hacia arriba. Si podemos jugar en Europa, genial. Y si no, seguir en Primera División, que es dónde está la solvencia del Mallorca y la estabilidad", apunta.

Este jueves y viernes, disfrutará en Pula Golf de The Battle of Stars. “El golf relaja mucho, es una desconexión absoluta. Al final estás 3-4 horas jugando y disfrutas también de la naturaleza. Es un deporte de competición y disfrutamos al máximo, engancha, aunque a veces no le des a la bola. Faltan Sergi y Mateu que están de viaje, pero es un lujo estar aquí", señala.

Y, del Mundial de Clubes, fue contundente: "No tengo curiosidad, me encantaría verlo, pero es difícil seguir este tipo de competiciones. No creo que lo siga”.