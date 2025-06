Jagoba Arrasate: "Terminar entre los diez primeros es un paso adelante para el club"

Este miércoles se cumple un año y un día de la llegada de Jagoba Arrasate al banquillo del Mallorca. En su primera temporada ha cumplido con creces el objetivo de salvarse con tranquilidad, pero como él mismo admite le deja "un poco de sinsabor" porque en la segunda vuelta el rendimiento del equipo cayó.

El técnico vasco ha valorado su primer curso para los medios del club, donde asegura que este año han generado ilusión y pone en valor la posición final en Liga. "Luego no lo hemos concretado y eso te deja un poso un poco de sinsabor. Pero no podemos olvidar tampoco cómo ha sido la primera vuelta, cómo se ha enchufado la gente, todo lo que hemos vivido. Entonces, bueno, vamos a intentar seguir dando pasos, que el Mallorca vaya creciendo. Creo que el hecho de terminar entre los diez primeros ya es un paso adelante. Pero no nos queremos parar ahí. Queremos ser cada día mejores", afirma.

Entiende que con el mediocre final de temporada la afición se haya despedido del equipo con una sensación agridulce. "Todos percibimos de que podía haber sido mejor y con el tiempo, seguramente, le daremos más valor. Pero también lo entiendo, ¿eh? Nos quedamos siempre con lo último y lo último no ha sido bueno. Entonces, es normal que tengamos esa sensación", explica.

En un plano más personal, admite que se ha adaptado bien a Mallorca. "Se me ha hecho el año corto. Eso, en teoría, es buena señal. Y, bueno, la verdad es que estoy encantado. Tanto en lo personal como en lo profesional", confiesa.

Arrasate ha mostrado interés por la cultura de la isla desde que aterrizó, algo que le hace ganarse el respeto de la afición. "No lo entiendo de otra manera. Si vamos a un sitio, nos tenemos que empapar un poco de la cultura de ese sitio y también de la idiosincrasia del club. Y en ese aspecto, siempre ha sido uno de mis objetivos. Allá dónde vaya, intentar involucrarme al máximo", señala.

Además, ya empieza a aprender catalán. "Sé palabras: días de la semana, números... Todo eso, bien, pero mis hijos van un poco por delante y son los que me están enseñando", añade.

Sobre sus vacaciones, cuenta que ahora tiempo para hacer otras actividades, pero que también le viene bien para tomar distancias y tener más ideas para la próxima temporada: "Ahora que estoy aquí y los críos están en el cole, aprovecho para visitar sitios que no conocía. El tiempo también acompaña y un chapuzón siempre viene bien. Y, bueno, a hacer esas cosas que al final te van relajando y que también hacen que te vengan cosas a la cabeza, que vienen bien para analizar, para corregir".

Arrasate apunta que gracias a que sus hijos juegan en La Unión está aprendiendo del fútbol amateur que hay en la isla. "Voy a los entrenamientos, voy a los partidos que puedo ir, que no son muchos. Me gustan esos clubes y cómo salen adelante. Yo en su día también estuve involucrado en el equipo del pueblo y sé lo difícil que es tener que compaginar un poco todos los horarios, coordinar un poco todo, tener que vender rifas... A mí me gusta el fútbol puro, que un poco es eso. Y me gusta estar aquí, en el Secar, pero también cuando juegan contra otros equipos me gusta ir a otros campos y conocer un poco el fútbol amateur de aquí, de Mallorca", finaliza.