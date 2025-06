Sergi Darder: «Este equipo ha hecho una temporada muy buena»

Sergi Darder, jugador del Real Mallorca, valora la temporada del equipo y la suya propia en una entrevista a los medios del club, en la que admite que han tenido «una oportunidad histórica» para luchar por meterse en Europa. El de Artá, autor de dos goles y seis asistencias en los 40 partidos esta campaña, señala que a nivel personal está «muy contento» con la temporada que ha realizado y destaca su objetivo para la próxima Liga tras acabar en el top-10 en la 24-25: «No podemos quedar más abajo de esa posición. Creo que ese debe ser el objetivo. Después, si nos da para ir a Europa, lo lucharemos».

El jugador ha atendido a los medios del club en el bar Sa Creu, sede de la Peña Mallorquinista de Establiments, en donde además de valorar la temporada ha hablado de sus planes vacacionales, su pasión por el golf o el secreto gracias al cual no se ha perdido ni un solo encuentro en este curso.

–Estamos en el bar Sa Creu. ¿Eres mucho de acercate a este tipo de cafeterías y bares locales?

–Yo llevo así toda la vida. Es verdad que los años en los que me fui de la isla, un poco menos, pero siempre que he estado aquí en Mallorca, he estado acostumbrado, con los amigos, a ir a tomar café en el bar, estar tranquilos en el pueblo... Así que para los de pueblo es un día más.

– ¿Desde cuándo la tienes y cuál es esa rutina con tus amigos?

–Bueno, de toda la vida. Desde los trece años, cuando yo me fui a Barcelona, tenemos una rutina todos los amigos del grupo que no se ha perdido y que es que el viernes es nuestro día. Evidentemente ahora que ya estoy aquí, intento, cada viernes que puedo, ir al pueblo, ir al bar, tomar café, jugar a cartas… hasta que las mujeres nos llaman para ir a cenar.

–Con la temporada ya finalizada, ¿cómo descansará Sergi Darder?

–Los que tenemos niños todavía no nos dejan desconectar del todo, porque tenemos que quedarnos aquí un tiempo todavía. Pero es verdad que esta tensión futbolística que es el día a día, ya no solo en lo físico, sino también en lo mental, sirve muchísimo no pensar cada día en los partidos y en los entrenamientos. Creo que es necesario para todo el mundo. Intentaré ir a jugar al golf lo que pueda, estar con la familia y con los amigos y acercarme todo lo que pueda a Artá.

–Vacaciones relajadas, ¿no?

–Por suerte he tenido una temporada donde a nivel mental me ha ido muy bien. No necesito tampoco esa desconexión de tener que irme tres semanas a curarme, como aquel que dice. Necesito seguir en mi rutina, seguir feliz como he estado durante toda esta temporada. Desconectar un poco del mundo del fútbol, pero tampoco te lo permite del todo. La cabeza siempre piensa en fútbol y eso es lo bueno. Es decir, que el trabajo que tenemos sea un hobby. Y que así sea hasta el último día.

–¿De dónde nace tu pasión por el golf?

–Fue hace un poco más de un año ya. Yo ya tenía el mono. En Barcelona ya empecé, pero no fue del todo bien. No me acabó de enganchar y a través de amigos… Fui a ver a Mario Hermoso, que también empezó al mismo tiempo en Madrid, y jugué con compañeros suyos del Atlético. Y a partir de ahí entró un poco el mono. Aquí, entre Abdón o Mate [Mateu], empezamos a jugar y aquí estamos. Intentando mejorar porque es un deporte muy difícil.

– Has llegado a decir públicamente que el golf te ayuda psicológicamente.

–Sí. Yo hay muchas veces que lo hablo incluso con familiares y amigos. A lo mejor un día antes de un partido no me gusta ir, porque ya me gusta estar muy focalizado en lo que es el partido y estar concentrado. Una vez se ha hecho el vídeo del rival no me gusta tocar otros deportes u otros temas de desconexión, ya me gusta estar metido en el partido. Pero a lo mejor dos días antes de un partido, que mucha gente dice que es mejor descansar, a mí me va muy bien [jugar a golf]. Me va muy bien para desconectar, para aún no meterme tantas horas dentro del próximo partido. Y es verdad que ir allí, a lo mejor una hora a pegar cuatro bolas, me va muy bien. Me ha ayudado muchísimo a ser feliz, a tener menos discusiones en casa, a estar mucho más liberado, mucho más tranquilo, y después eso también se ve reflejado en el campo.

–¿Qué valoración haces de la temporada?

–Ha sido una temporada guapa. Es verdad que el final ha estropeado un poco lo que ha sido la temporada, pero no hay que olvidar que hemos hecho 48 puntos. Una temporada en la que, durante mucha parte, hemos ilusionado a la gente y a nosotros mismos. Por mala suerte no hemos podido acabar con estos dos o tres puntos más que nos hubiesen llevado a Europa.

–Tan cerca de Europa, pero al final hemos acabado en el top-10.

–Se puede mirar de dos maneras y las dos tienen razón. Puedes mirar que era una oportunidad, yo creo, histórica. Y seguramente, no quiero decir fácil porque no es nada fácil, pero seguramente era más fácil que otros años poder ir a Europa porque entraba un equipo más, porque dos o tres equipos históricos que normalmente sabes que estarán por allí arriba no han tenido su mejor temporada... y había ese agujero para equipos como nosotros. Al final creo que es una oportunidad un poco perdida, pero lo que te he dicho: creo que tenemos que valorar que este equipo ha hecho una temporada muy buena. Y creo que con esto nos quedamos: que este equipo ha hecho 48 puntos, que está en el top-10, que nos tenemos que intentar afianzar en estas posiciones y que si seguimos así, seguramente algún año nos dará para ir a Europa y ojalá pueda ser el año que viene.

–La idea es volver a ilusionar esa próxima temporada, ¿no?

–No podemos quedar más abajo de esa posición. Creo que ese debe ser el objetivo. Después, si nos da para ir a Europa, lo lucharemos. Si nos da para quedar en la décima posición, también lo lucharemos. Tenemos mucha ilusión, mucha ambición. Como ha dicho el míster, que estos dos, cuatro, cinco o seis fichajes que puedan llegar sumen, que los que ya estamos aquí, que conocemos al míster, también. No hemos de dejar pasar que ha sido una temporada con un entrenador nuevo, un proyecto nuevo, un proceso nuevo. Creo que este equipo se ha adaptado muy bien. Ya lo conocemos, sabemos el funcionamiento del trabajo y creo que eso también nos tiene que dar mucha fuerza para poder comenzar ya con una inercia positiva. Y ya te digo: yo estoy súper ilusionado, estoy viendo un Mallorca cada día mejor y eso es lo importante. Y ahora ya es culpa nuestra, de los jugadores, de hacerlo más grande también.

–Desde fuera hemos visto una gran versión de Sergi Darder. ¿Lo crees así?

–Sí, a ver, es verdad que hay mucha gente que tiene una opinión muy diferente de lo que es Sergi Darder realmente y esperan que haga diez goles y que sea mucho más decisivo. Pero, bueno, yo estoy muy contento con la temporada que he hecho. También sabéis que soy muy autocrítico y no me conformo, ni mucho menos. Creo que estoy en la edad ideal de seguir haciendo temporadas y de ir creciendo. No tengo 38 años como para decir que me conformo en mantener un poco a este nivel. Todo lo contrario. Por suerte las lesiones también me respetan, tengo continuidad y creo que tengo mucho margen todavía de mejora. Pero creo que estoy contento porque he dado todo lo que tenía y más, y con eso tengo mi consciencia muy tranquila.

–¿Esta segunda temporada te permite resarcirte de tu primera?

–Aunque el año pasado reconozco que fue una temporada muy difícil, aprendí mucho, y eso es lo importante y lo que me ha hecho ser mejor jugador este año. He estado más liberado, más contento, más tranquilo, porque se ha podido ver parte de lo que soy yo. Seguramente quizás no se verá más al Sergi que se vio cuando tenía 20, 21 o 22 años porque cada contexto es diferente, cada equipo es diferente, cada entrenador es diferente, y tú siempre te tienes que adaptar mucho a lo que necesita el equipo. Ha sido otro año de mucho aprendizaje y de agradecimiento hacia el míster por la confianza que me ha dado. Un año en el que seguramente si hubiese comenzado la temporada y me hubiesen dicho lo que he hecho, seguramente la hubiese firmado, viniendo de dónde venía.

–Esta temporada, por cierto, no te has perdido ningún partido... ¿Cuál es el secreto?

–Conocer el cuerpo creo que es lo más importante. Recuerdo después del partido del Rayo, en el que estaba muy cansado porque venía de un cúmulo de la temporada y porque fue un partido intenso, le dije a Bittor [Alkiza]: “Estoy viejo ya”. Y él me dijo: “Estás en el mejor momento porque conoces tu cuerpo”. Y que te lo diga una persona con esa experiencia, te marca, porque es verdad. Ahora mismo creo que conozco muy bien mi cuerpo. Eso te hace saber lo que necesitas en cada momento, saber lo que necesitas en cada entrenamiento, saber si necesitas más horas o menos de recuperación. Te tienes que adaptar mucho a tu cuerpo. Como he dicho, no tengo 40 años como para pensar en dosificar, ni mucho menos, pero sí que conozco mucho más lo que necesito. El golf, que parece una tontería, me ha ayudado también a que mentalmente esté muy liberado. Las cargas de entrenamiento, los preparadores físicos de hoy en día están mucho más actualizados y conocen mucho más a los jugadores… y también tenemos una tablet, para antes empezar el entrenamiento, en la que tú pones cómo te encuentras, cómo has dormido… y te pueden gestionar un poco mejor las cargas. Hay muchas ayudas, por suerte, y los jugadores por eso alargan un poco más la carrera que hace 10 años. Ser profesional en todo lo que pueda y ojalá alargar la carrera al máximo. A un nivel alto, obviamente.