Una renovación ganada a pulso

Mateu Jaume se ha ganado a pulso su renovación con el Real Mallorca. El de Petra, que firmó el verano pasado solo por un año con opción a dos más, ha conseguido convencer al entrenador, Jagoba Arrasate, y a la dirección deportiva, encabezada por Pablo Ortells, de que sus problemas con las lesiones son cosa del pasado y que su potencial sigue intacto. El mallorquín alarga su compromiso hasta junio de 2027 con opción a dos temporadas más.

«Estoy muy contento. Es un orgullo enorme poder renovar. Me he sentido muy bien durante la temporada. Ha sido muy buena y provechosa para mí y con una evolución muy buena. Estoy muy contento», aseguró ayer el defensor en declaraciones recogidas por el club.

Morey destacó que el hecho de poder seguir jugando en casa es algo que valora. «Poder jugar, mirar hacia arriba y que ahí esté toda mi familia y mis amigos es algo muy guapo y, por suerte, podremos seguir disfrutando de esta sensación», comentó.

«El objetivo es seguir evolucionando, mejorando y poder aportar mi granito de arena al equipo en lo que se necesite», añadió.

Con 25 años, el mallorquín tiene toda su carrera por delante y, como mínimo, defenderá los colores del Mallorca hasta junio de 2027. Su temporada, al contrario que la del equipo, ha ido de menos a más.

«He ido de menos a más. A medida que pasaban los días me iba sintiendo con muy buenas sensaciones y el cuerpo me respondía. Dar las gracias a toda la gente que me ha ayudado y ha estado a mi lado para que la temporada fuese tan bien», analizó.

Llegó para cubrir el vacío dejado por la marcha de Gio González al Krasnodar y ofrecer competencia a Pablo Maffeo. Sin embargo, no consiguió alterar el estatus de titular indiscutible del de Sant Joan Despí.

Su debut, de hecho, no se produjo hasta la jornada 14 en el campo de Las Palmas, en un choque que acabó con victoria por 2-3. Repitió titularidad la semana siguiente, ya en Son Moix, en el triunfo ante el Valencia por 2-1. A partir de ese momento empezó a contar más para Arrasate, aunque su participación se redujo a salir en los minutos finales de los partidos.

En el partido ante el Barcelona en Montjuïc, fue titular y fue uno de los mejores, con permiso de Leo Román. De hecho, anotó un gol, pero fue anulado por un fuera de juego milimétrico. Su gran actuación ante los de Hansi Flick le valió volver a salir de inicio frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde de nuevo realizó un gran papel. Gracias a ello, fue titular en las dos últimas jornadas frente a Getafe y Rayo Vallecano.

Morey acabó a un gran nivel físico el curso, mucho mejor que la mayoría de sus compañeros. Precisamente este aspecto era uno de los que más preocupaba al mallorquinismo, ya que su terrorífica relación con las lesiones le había mantenido en el dique seco las últimas temporadas.

Fueron tres años de lucha constante, primero tras una rotura de los ligamentos de su rodilla derecha en 2021 y, más adelante, en 2022, una rotura en el menisco lateral de la rodilla izquierda le ha hecho vivir un calvario que ya ha quedado atrás.

Ahora, Morey, a expensas de lo que suceda con Maffeo en este mercado, cuenta con dos temporadas más para seguir abriéndose hueco en el equipo e intentar conseguir un puesto como fijo en el once.