Alfonso Díaz: "Me siento valorado, en el día a día es mi realidad"

El CEO de Negocio del Real Mallorca, Alfonso Díaz, habla sobre las críticas que ha recibido de una parte de la afición, el retorno de Albert Salas al organigrama del club y su relación con Jagoba Arrasate, entrenador del primer equipo.

El Moviment Mallorquinista ha pedido en diversos comunicados una figura que represente al Mallorca. ¿Se lo toma como una crítica personal?

La afición es soberana. Se acepta cualquier tipo de manifestación.

Una de sus peticiones es que haya un representante social. ¿Estudia el club la posibilidad de tener un perfil dentro que conecte más con el aficionado?

Hasta la fecha estamos trabajando de una manera y no nos hemos parado a pensar en eso. Todo el trabajo que hacemos es para hacer el Mallorca más grande.

El club está saneado con su gestión. Pero hay voces que apuntan a que el Mallorca necesita un representante institucional. ¿Se ha planteado alguna vez?

No se ha planteado.

¿Cómo se gestó la vuelta de Albert Salas?

Tengo una gran relación con él, personal y profesional. Tenía la opción de volver, hablamos y, de una forma natural, es alguien que queremos que esté en nuestro equipo. Es un gran comunicador y un gran gestor de contenidos. Nos iba a ayudar mucho en cómo transmitir y explicar todo lo que estamos haciendo. Es por ello que creamos el departamento RCD Mallorca Studios.

¿Está descartado que pueda asumir una figura de ‘CEO Social’ o le siguen viendo en su área?

Sí. Es lo que hablamos y todos lo tenemos claro, él incluido.

Hay muchas críticas hacia usted en las redes sociales. ¿Le llegan?

No leo mucho las redes sociales. Tienes que estar al día, leo los periódicos y me comentan lo que hay. Prefiero Instagram, a nivel de contenido y por su carácter audiovisual.

¿Se siente valorado?

Diría que sí. En mi día a día es mi realidad. Voy hablando con gente y valoran el trabajo que hacemos. Hemos dado la vuelta a la situación crítica de cuando llegamos en 2016. En cualquier evento siempre recibimos buenas palabras en cuanto a nuestro trabajo.

Da la impresión de que la relación entre afición y club es fría. ¿Lo siente así?

No sé si la definiría como fría. Tenemos una realidad del día a día, estamos con las peñas cada quince días, entendiendo y escuchándolas. Vamos con jugadores, los directores… Tenemos 82 peñas, el número más grande en nuestra historia. Estamos creciendo como afición. Cada quince días cojo el coche y voy por la isla y es bonito ver el mallorquinismo tan creciente.

¿Qué le dice la gente?

Que sigamos, que quieren más, que sigamos cuidando de la historia del club. Nos alientan y nos dan ánimos para seguir con el equipo en Primera. Los más veteranos siempre me hablan de cómo era antes y las dificultades que pasaron. Todo ayuda a poner en perspectiva muchas cosas.

En enero afirmó que no hacía falta tocar nada porque el equipo iba como un tiro. ¿Se arrepiente de aquella frase?

Es normal. Vuelvo a lo de antes. Al final de la temporada haces una valoración. No hemos acabado como queríamos. No hemos tenido una segunda vuelta como hubiéramos querido. Te quedas con el general, que te has salvado a cinco jornadas del final. Tu realidad es salvarte lo antes posible y acabar lo más arriba que se pueda.

¿Cómo es su relación con Arrasate?

Muy buena. Es un tío estupendo. Es muy fácil de llevar, entiende y escucha. Tiene una conversación muy de a pie. Te da mucha tranquilidad. Seguro que nos va a ayudar mucho a crecer.

En varias ocasiones ha pedido que se haga un mercado bueno para elevar el nivel de la plantilla.

Es lógico. ¿Qué entrenador no pide hacer un buen mercado y apretar un poquito a la dirección deportiva? Entra dentro del mundo del fútbol.

¿Y pueden dárselo?

Veremos.