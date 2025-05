El Betis se interesa en Greif para su portería

Dominik Greif es una opción para reforzar la portería del Betis tal y como ha adelantado El Correo de Andalucía, que forma parte de Prensa Ibérica el mismo grupo editor que DIARIO DE MALLORCA, y ha podido confirmar este diario.

Como apunta la información del rotativo andaluz, en la dirección deportiva de los verdiblancos y en el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini gusta mucho el nombre del portero eslovaco y podrían producirse movimientos en los próximos días para acometer una reforma definitiva en un mercado de verano que ya ha empezado.

El partido de la primera vuelta entre el Betis y el Mallorca en el que los bermellones se llevaron la victoria por 1-2 llamó la atención tanto del entrenador como de la directiva del conjunto andaluz. Greif salvó los muebles más de una vez a los de Arrasate con algunas paradas de mérito, sobre todo a Vitor Roque y, junto a Valery y Dani Rodríguez, fue lo más destacado por parte de los visitantes.

Los verdiblancos quieren cambiar por completo su portería. Las sensaciones bajo palos en el Betis con Adrián San Miguel y Fran Vieites no han sido las esperadas y además de Álvaro Valles, que como adelantó ElDesmarque ha firmado hasta 2028, se busca una renovación completa en un puesto delicado que le ha costado puntos al cuadro verdiblanco.

El portero eslovaco acaba contrato en 2026, tiene un buen cartel y todavía no ha renovado. Contó a un medio de su país que las conversaciones se habían "estancado" porque las posturas son "considerablemente distintas", aunque no escondió su deseo de seguir vistiendo la camiseta bermellona: "Me encantaría seguir en el Mallorca".

La temporada de Greif ha sido realmente buena. En 31 partidos de Liga solo encajó 34 goles, una cifra que le ha servido para ser el cuarto mejor Zamora del campeonato liguero solo superado por Oblak, Courtois y David Soria.