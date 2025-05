La opinión de Sebastià Adrover: Ortells tiene un problemón en la portería del Mallorca

Algo sucede si cada cuarto hora aparece un jugador del Mallorca quejándose de su situación personal y abriendo las puertas a marcharse de Son Moix. La décima posición en la Liga, que cualquier aficionado hubiera firmado en julio, no es idílica ni en el vestuario, que tiene unas grietas que invitan a la reflexión, por supuesto, pero sobre todo a la acción. Da la sensación de que a Pablo Ortells, director deportivo, se le está escapando de las manos uno de los aspectos que más controlado debería tener. Hay demasiadas voces crispadas que evidencian que esta temporada ha sido muy larga.

Está claro que el menor de los problemas ha sido haber tirado por la borda la posibilidad de ir a Europa. Eso es una broma comparado con lo que puede suceder la próxima temporada si los asuntos propios de los egos de una plantilla no se gestionan como es debido. Y es lo que parece. Ojalá el único conflicto que tuviera el castellonense fuera el de la portería.

Ahora le ha tocado a Greif, como antes a Leo Román, hacer público el enfado por cómo le está tratando el club. ¿Cuál es la estrategia del Mallorca? Porque da la impresión de que no hay nadie al timón en un tema tan delicado sobre dos profesionales que han rendido en el césped, pero que miran los billetes de avión para irse.

Y soy de los que defiende que Ortells hizo bien en quedarse con los dos para subir el nivel de la portería tras la venta de Rajkovic. Pero no puede ser, sabiendo que esto no se volverá a repetir, que estén los dos enfadados y lo demuestren públicamente sin cortarse lo más mínimo, echando gasolina al fuego en este ambiente enrarecido. No hay trabajo interno o, todavía peor, el que se hace no surte ningún efecto. Y eso sucede también con otros futbolistas, por cierto.

Lo normal sería apostar por uno, hacerle una oferta acorde a su gran nivel, y vender al otro, sobre todo porque ambos tienen contrato hasta 2026 y han demostrado que son buenísimos para las exigencias de Primera. Ortells tiene un problemón.