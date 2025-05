Asano: «No estoy nada satisfecho con mi temporada»

«No estoy nada satisfecho con mi temporada». Takuma Asano se ha sincerado en Japón, en donde está junto con la delegación del Real Mallorca que ha acudido para rubricar la renovación del acuerdo de patrocinio del club con la empresa nipona Taica Corporation.

El extremo japonés ha reconocido que su temporada no ha sido todo lo buena que él deseaba. «No estoy nada satisfecho con mi temporada, empecé muy bien pero tuve muchas lesiones y me ha quedado un sabor un poco amargo porque no he podido dar todo mi potencial», ha explicado Asano, quien ha asegurado que en la próxima campaña aspira a tener más protagonismo: «Quiero aportar mucho más resultado al equipo».

Jagoba Arrasate

El delantero ha alabado al técnico bermellón, Jagoba Arrasate. «El entrenador es bueno, pero antes es una gran persona y es muy importante eso», ha señalado, aunque ha admitido que ha sido complicada su relación por culpa del idioma: «Tengo un problema de comunicación porque no hablo castellano». «Él no habla inglés pero siempre intentamos entendernos», aseveró.