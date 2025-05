Greif, sobre su renovación con el Real Mallorca: "Las conversaciones se han estancado"

La carpeta de deberes de Pablo Ortells aumenta a cada día que pasa. Dominik Greif, guardameta del Real Mallorca y con contrato hasta 2026, ha dejado su futuro en el aire. El eslovaco, en declaraciones al medio de su país Dennik Sport, ha dejado clara que su postura y la del club está muy alejada en cuanto a su renovación y no cierra la puerta a una posible salida este mismo verano. "Lamentablemente, las conversaciones para la renovación de mi contrato se han estancado. Llegar a un acuerdo está siendo muy complicado, ya que nuestras posturas son considerablemente distintas", asegura.

"Lo diré abierta y sinceramente: a mi edad quiero también sacar un provecho económico de todos estos años de esfuerzo. Me encantaría seguir en el Mallorca, me he acostumbrado tanto a la vida como al club, pero estamos muy lejos", reconoce el guardameta, dejando claro que la propuesta económica del club y la que él pretende no se parecen en nada. Cabe recordar que Greif, al igual que Leo Román, se encuentra en uno de los escalafones salariales más bajos de la plantilla.

El portero bermellón muestra respeto por la oferta del club, pero a su vez asegura que si llega alguna oferta de fuera que le satisfaga espera que el Mallorca no se cierre en banda: "Aprecio con humildad la propuesta del club, pero no puedo aceptarla. Teniendo en cuenta el desarrollo de las negociaciones y que ya tengo 28 años, confío en que el club podría tener un poco de la comprensión y lo entienda. Si surge una oportunidad mejor para mí en verano espero que estén abiertos".

Cuestionado acerca de salir de la Liga española, Greif afirma tener ganas de otro reto. "Estoy abierto a todo. Nunca he tenido miedo de probar cosas nuevas, no me importan los nuevos retos, me encantaría adaptarme a un nuevo entorno y, sin duda, a un idioma diferente. Aunque es cierto que lo más cómodo para mí sería quedarme en Mallorca, o al menos en España. Sin embargo, no me cierro a nada", destaca.

Sin embargo, el portero afirma que al tener un año más de contrato con el Mallorca acatará, obviamente, la decisión final que se tome. "Soy plenamente consciente de que todavía tengo un año más de contrato vigente y debo aceptar lo que venga, porque no está en mis manos", concluye.