'La Cartuja 24', un romántico viaje al título que no llegó

"Orgullo". Así define el periodista y colaborador de este diario César Mateu el sentimiento que le produjo la final de Copa del Rey perdida por el Real Mallorca la temporada pasada ante el Athletic. La emoción que sintió, los nervios que pasó junto a sus hermanos y la sensación de haber vivido algo único en su vida fueron el cóctel que le llevaron a pensar en la idea de crear algo con todo ello. En septiembre ese pensamiento cogió forma y tomó como nombre 'La Cartuja 24'. Junto a la diseñadora Judit López de Raíz Estudio, ese sueño ha sido presentado este martes en la sala 1916 del estadio de Son Moix junto a familiares, amigos y protagonistas como Dani Rodríguez y Martin Valjent.

"He tenido pocas experiencias más intensas en mi vida y entre la vuelta a Jerez para dormir y el recorrido a Valencia junto a mi familia en coche pensé cada vez con más fuerza que tenía que poder visitar este momento cada vez que deseara", explica César.

Césa Mateu, autor de 'La Cartuja 24', junto a la diseñadora Judit López. / Manu Mielniezuk

A través de 160 páginas hechas con mucho mimo y pasión por el Mallorca, se revive la noche del 6 de abril de 2024, un partido que congregó a más de 20.000 mallorquinistas y en la que el dolor y la tristeza por no conseguir el título quedará para siempre en el recuerdo. Pero 'La Cartuja 24' no se queda solo esa noche y explora los orígenes y raíces de muchos de los protagonistas. La historia de superación de Dani Rodríguez o los inicios en el fútbol de Valjent, Muriqi y Greif, viajando a sus localidades natales para empaparse de su historia, son algunos de ellos, pero también reportajes únicos conectados con el Mallorca y con la isla como telón de fondo. Precisamente, un capítulo que trata sobre el central eslovaco es algo de lo que está más orgulloso.

"Estaba en las oficinas del primer club de Martin Valjent hablando con el presidente del Spartak Dubnica y me sacó de una carpeta un dibujo que hizo al portero de la primera plantilla. Me lo dio y me dijo: "Esto lo hizo Martin con siete-ocho años. Y la verdad es que me impresionó. No es porque fuese un dibujo bonito, sino por todo lo que hay detrás. Que el club guarde los dibujos de los niños de sus categorías inferiores me sorprendió mucho y en parte me conectó con una parte de ver cumplidos sus sueños y me recordó por qué he viajado a cada ciudad: para conectar con lo que fuimos, con lo que soñamos y con lo que somos", afirma.

La aspiración de César con la creación de esta revista es que el mallorquinismo disfrute y guarde para siempre un pedazo de su historia reciente: "Siento que con este proyecto nos exponemos en cierto modo y me da miedo fracasar. Fracasar, en este caso, para mí no es que no se venda, sino que no guste. Deseo que todas las personas que la compren disfrutan leyéndola".

Dani Rodríguez, su mujer Cristina y Valjent miran la revista durante la presentación. / Manu Mielniezuk

Dani Rodríguez, presente en el acto, ha destacado la labor de César: "Cuando contactó conmigo ya me pareció un proyecto espectacular. Esa emoción que transmite está en la revista. Animo a todo el mallorquinista que la lea porque no salimos campeones, pero siempre quedará en el recuerdo".

Por su parte, Valjent ha explicado que le parece "un trabajo increíble". "Creo que es importante que siga habiendo gente que haga todo este trabajo para sacar una revista como esta para poder contar todo lo que significó La Cartuja. Me imagino que ha debido de ser un trabajo muy difícil y estoy muy feliz de que haya podido participar un poco en ello. En un futuro puede servir para el mallorquinismo", ha añadido el central.