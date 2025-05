La opinión de Gabriel Forteza: Colorín colorado, esto casi ha acabado

Archivado el empate a cero de Vallecas, empieza un capítulo nuevo, y no me refiero a despedidas del nivel emocional de Modric o Ancelotti porque en el Mallorca eso no va a suceder.

Me refiero al rosario de nombres que empezarán a salir en el capítulo de salidas y, a cuentagotas, en el de entradas.

Para el olvido quedan las aportaciones de los cedidos Valery y Chiquinho. Adiós muy buenas.

Luego, se sabe que Leo Román y Copete quieren salir, como también Larin. Y a partir de ahí, quién sabe qué mas nos ofrecerá la actualidad en este sentido.

De la última rueda de prensa me quedo con la frase de la ‘mochila con deberes’ que mencionó Arrasate como responsable de lo bueno y de lo malo, que de todo hay.

Por cierto, que en su primera temporada al frente del Mallorca, el técnico vasco se ha quedado a dos puntos del otro ‘Vasco’, Aguirre, que en su primera temporada completa sumó 50, por los 48 de Arrasate, y fue noveno en la tabla, un puesto por encima del de Berriatua.

Anécdotas en el juego de los números, quiero suponer.

La primera vuelta fue ilusionante y la segunda un fiasco. Con los 30 puntos de la primera mitad se aspiraba a todo; con los 18 de la segunda, hay que decir aquello de ‘menos mal de los 30 de la primera’.

Para quien le gusta lo de la cantera: hasta cinco mallorquines se alinearon en Vallecas. ¿Una ilusión o un remedio? El tiempo dirá.