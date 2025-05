Jagoba Arrasate: "Hemos hecho un gran esfuerzo"

El Mallorca se despide de la Liga mejorando su imagen de la semana pasada ante el Getafe. El técnico bermellón, Jagoba Arrasate, se marcha satisfecho con el empate a cero en Vallecas y con la décima posición en Liga. "El contexto de este sábado es complicado cuando sabes que has quedado décimo y tu rival te aprieta tanto porque se juega Europa. En el inicio del segundo tiempo ha sido nuestro mejor momento. Luego con los cambios han metido un ritmo más y Dominik Greif ha hecho un gran partido y para nosotros, en la última jornada no es lo mismo empatar en un campo complicado que perder", asegura.

Los bermellones acaban la Liga con buenas sensaciones después de empatar en campo del Rayo Vallecano. "Hemos hecho un gran esfuerzo y ha tenido la recompensa del punto. El equipo hasta el final lo ha intentado. No estamos en el mejor momento, pero nos agarramos a los partidos y queremos acabar de la mejor manera posible. Veo aspectos positivos, David López y Marc Domènech han jugado y hay cosas que algunos no le darán valor, pero yo estoy contento jugando con cinco mallorquines en el once titular", confiesa.

El club tendrá mucho trabajo este verano para confeccionar la plantilla. "El mercado depende de las salidas y de los jugadores que podamos incorporar. Yo me llevo deberes porque en la segunda vuelta no hemos estado bien, hemos concedido más que en la primera y nos ha costado generar, sobre todo en casa que nos ha faltado vértigo, verticalidad y desequilibrio. Lo intentaré corregir desde la pretemporada, pero dependiendo de las piezas que tenga es más fácil", afirma.

Muriqi fue sutituido después de que entraran las asistencias médicas. "Se llevó un golpe muy fuerte en el primer tiempo y en el segundo tiempo no podía aguantar más. Tal y como está no sé si podrá ir con su selección", señala.

Jagoba Arrasate le ha restado importancia a las lesiones como el factor principal en el bajón de 2025. "Cuando no nos ha dado ha sido porque en el momento de la verdad no hemos sido capaces. Las bajas han sido un factor más. Me haría un flaco a favor si solo pienso que ha sido por eso y no por otras cosas. En verano es tiempo de corregir y mejorar y poner remedio a esas cosas porque también veo brotes verdes en la temporada. Tenemos en la cabeza lo reciente y como lo último no ha sido bueno nos quedamos con eso", apunta.

El balance general es satisfactorio. "La primera vez que vi a Andy Kohlberg (presidente del Mallorca) me dijo que el objetivo era ser top-ten. Pero no estamos contentos con eso aunque la temporada ha sido buena. Todos nos quedamos un poco insatisfechos. Igual también quedar décimos y estar enfadados es un mensaje de ambición también", cuenta

Cinco mallorquines han sido titulares. "Le dota al equipo de identidad y a la afición, sentimiento de pertenencía. No es el principal objetivo, pero sí uno de ellos", zanja.