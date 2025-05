L’opinió de Ricard Pla del Rayo-Mallorca: Final de temporada decebedor

Ningú no podia esperar cap sorpresa en el darrer partit de la temporada. Per sort ja ha acabat, perquè si s’hagués allargat un poc més la cosa hauria empitjorat. Fidel a l’erràtica segona volta, el Mallorca firmà un nou esperpent de partit a Vallecas on tornà ser dominat en totes les zones del camp i en qualque moment humiliat. El Rayo va ser infinitament millor i el marcador no reflecteix el domini insultant de l’equip madrileny.

Per si teníem algun dubte, aquestes darreres jornades han servit per ratificar que la porteria del Mallorca està, mai millor dit, en bones mans. No sabem que passarà aquest estiu, però si Dominic Greif i Leo Roman continuen al club, tenim garantia de qualitat a l’àrea. El problema és que no podem dir el mateix dels homes que han de defensar, i no ens referim només als quatre o cinc de darrera. Com ja va passar al Bernabéu i Montjuïc, amb Leo Román, que va ser el millor, ahir a Vallecas, Dominic Greif exhibí una quantitat de reflexos i d’intervencions que també el coronaren com el millor del partit, negant una victòria més que merescuda al Rayo Vallecano.

Però el problema d'aquesta segona volta, en contrast amb el rendiment de la primera, ha estat la poca solvència defensiva de l’equip. El Rayo, que podria tenir un cert paral·lelisme amb el Mallorca, va fer el que va voler a l’àrea del porter eslovac; entrant per les bandes, creant joc interior, dominant els espais a voler i rematant entre els tres pals un munt de vegades. Per sort la campanya ha acabat i és ben hora de posar fil a l'agulla per a la pròxima.

El mateix Jagoba Arrasate afirmava que s’hauran de corregir moltes coses si vol que el seu equip no passi pena per treure els partits endavant. L’entrenador basc tenia ganes d'arribar al cinquanta punts, però s’haurà de conformar amb els quaranta-vuit que reflecteix la classificació.