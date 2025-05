Jagoba Arrasate: "Quedar entre los diez primeros nos sabe a poco ahora, pero en unos meses lo veremos como bueno"

La misión es clara: acabar la Liga de la mejor forma posible. El Mallorca no se juega clasificarse a competición europea la próxima temporada, pero su técnico, Jagoba Arrasate, ha dejado claro que quiere despedirse del curso con una victoria después de dos derrotas seguidas. " Venimos de dos tropiezos duros y queremos irnos con una alegría. El otro día al perder nos despedimos del sueño europeo. Al aceptarlo estás un poco más tranquilo y lo intentas mejorar. Es una manera de acabar bien y no nos gusta perder, queremos terminar haciendo un buen partido. Ahora el top ten nos sabe a poco, pero si acabamos el diez en unos meses lo veremos como bueno, pero ahora senasacion no es esa", asegura.

Sobre el triunfo del Getafe en Son Moix ha aclarado que les ha costado sobreponerse. "Hay que aceptar la realidad. Cuando tenemos alguna derrota nos dura 24-48 horas el enfado y esta más por todo lo que suponía. Cuesta aceptarlo, luego analizas el por qué e intentas prepararlo de la mejor manera. Entiendo que para la gente no nos jugamos nada, pero para nosotros es una manera de acabar bien", señala.

Para Arrasate ha sido un golpe duro. "Soy el primero que tenía ilusión aunque el reto fuera duro. Soy parte de lo bueno y lo malo, como todos nos quedamos con lo último. Cuesta digerirlo un poco no haber cambiado la dinámica de la segunda vuelta", afirma.

No ha dado ninguna pista del once que sacará mañana. "No saben ellos el equipo, lo daremos este sábado. No voy a adelantarlo, va a ser un once competitivo y van a salir los que estén mejor. Será un once competitivo, y van a salir los que entiendo que están mejor", apunta.

Este sábado son jueces de la pelea por Europa, pero no le preocupa eso sino lo que ellos hagan. "Quiero que a Osasuna le vaya bien y le va bien. Quiero que a Íñigo Pérez le vaya bien y le va bien. Del diez al once hay mucha diferencia y no de términos económicos. Queremos acabar en la parte izquierda con un buen partido y eso está encima de todo. El que consiga el objetivo será justo", explica.