Yoshito Okubo: "Espero ver a más jugadores de Japón venir al Mallorca"

El exjugador japonés Yoshito Okubo, una de las figuras más destacadas del fútbol asiático, se ha trasladado recientemente a España. En concreto, ha elegido Mallorca, aprovechando para visitar las nuevas instalaciones del club y revivir sus mejores momentos con el club. El nipón, de 42 años, fue el primer jugador de su país en jugar en el conjunto bermellón. Lo hizo en las temporadas 2004/05 y 2005/06, disputando 40 partidos entre Liga y Copa y anotando seis goles.

Al regresar a la isla, Okubo no ha podido evitar rememorar uno de los momentos más especiales de su carrera. "En el momento en el que llegué aquí me vinieron a la mente los recuerdos de cuando marqué en mi debut. Me di cuenta nuevamente de cuánto me gusta Mallorca", comparte el exdelantero en declaraciones recogidas por la entidad. Okubo debutó en la jornada 18 ante el Deportivo de la Coruña en Son Moix, anotando el segundo gol de los bermellones en un partido que terminaría en empate a dos.

Esa condición de pionero la recuerda con orgullo. "Como el primer jugador japonés en Mallorca, me siento feliz de haber llegado aquí y, que después de eso, jugadores como Ienaga, Take Kubo y ahora Asano también hayan venido. Eso realmente me alegra. Espero ver a más jugadores japoneses venir a Mallorca y destacar aquí", señala, destacando el creciente vínculo entre Japón y el club bermellón.

Su conexión con otros compatriotas que pasaron por el club también le ha dejado gratos recuerdos, especialmente con Akihiro Ienaga. "Especialmente Ienaga, quien fue un excompañero de equipo mío. Hablábamos mucho de Mallorca y nuestras casas estaban bastante cerca, así que salíamos a comer juntos. Cuando hablamos de Mallorca, siempre terminamos diciendo que es un lugar increíble para visitar, y siempre recomiendo a los japoneses ir allí. Todos tienen recuerdos muy bonitos de Mallorca", añade.

El nuevo colaborador internacional del club también ha destacado el impacto del patrocinio de Taica en la creciente visibilidad del Mallorca en su país natal. "Sí, con Taica como patrocinador, Mallorca se ha vuelto mucho más conocido en Japón. Estoy realmente agradecido con Taica, y espero que sigan apoyando al equipo durante mucho tiempo".

Finalmente, Okubo destaca el papel de Take Kubo, hoy figura en la selección japonesa, como embajador indirecto del club. "En este momento, incluso en la selección japonesa, Kubo está destacando. Su presencia ha ayudado mucho a que Mallorca se conozca más en Japón. Para mí, realmente quiero que siga haciendo su mejor esfuerzo, aunque ahora esté en otro equipo. Espero que siga difundiendo el nombre de Mallorca y que continúe hablando de ello a la gente".