La afición y el derecho al pataleo

Jugadores discutiendo con aficionados, estos invitando a más de uno a irse ya, otros recriminando a algún compañero que se dedicase a jugar y a olvidarse de la grada, y el capitán abandonando el primero el terreno de juego en el partido de la despedida de la temporada. Todo esto y mucho más no ocurrió en un duelo decisivo por la permanencia, sino en el Mallorca-Getafe en Son Moix con el equipo de Arrasate salvado desde hace varias semanas.

Los que el domingo acudieron al estadio pudieron comprobar, casi desde los inicios del partido, un ambiente enrarecido, bronco y muy desagradable. Aunque estaba en juego seguir aspirando a jugar competición europea la próxima temporada -aunque sea la muy poco atractiva Conference League-, lo que debía ser lo más parecido a una fiesta por el logro de la permanencia, el auténtico por no decir el único objetivo del club cada temporada, se convirtió en una cita envenenada, en donde el aficionado decidió arrojar toda su ira sobre los jugadores por la paupérrima segunda vuelta del equipo en la Liga.

Sin olvidar la gran primera parte de la competición, en la que el equipo fraguó la permanencia en la máxima categoría con unos extraordinarios treinta puntos, lo que queda en la retina del aficionado es la segunda vuelta del curso. El equipo ha vivido de rentas, hasta completar el último tramo de la temporada, con solo 17 puntos, números de descenso. Lo que hizo el domingo una gran parte de la afición es expresar su rabia por el pésimo juego del equipo. Y en este punto tiene Arrasate una gran parte de responsabilidad. El Getafe fue mejor que el Mallorca, como lo ha sido el Celta (1-2) y el Betis (0-1), y otros como el Alavés, Osasuna o Leganés no fueron peores que los rojillos con sus empates en Son Moix. Por no hablar de las agónicas victorias ante el Valladolid (2-1), que llegó descendido, o el Espanyol (2-1), que se lo juega todo el sábado.

Cuando parecía que los tiempos de Javier Aguirre estaban olvidados, con bostezos domingo tras domingo, ha vuelto el malestar entre la afición, harta de presenciar espectáculos lamentables, impropios de un equipo de Primera. Ni una jugada digna de mención, un único remate a puerta, en el minuto 92, con todo el pescado vendido, ni una intervención del guardameta rival. Por eso no ha de extrañar que la gente se moleste por el gesto de Larin de hacer callar a la grada, cuando el canadiense debería ser el primero en tener la boca cerrada por su flojísima temporada, aunque no es el único. O con Maffeo, a quien nadie discute su entrega pero sí sus fugas mentales en el terreno de juego (miren el gol de Arambarri). Ha de estar muy hastiado el aficionado, y con razón, para explotar como lo hizo el domingo, en un escenario más propio de un equipo que ha descendido que no del que se ha salvado sin ningún apuro.

Esta segunda vuelta debe servir para que el club se ponga las pilas. Arrasate, en la sala de prensa, ya lanzó un mensaje a su director deportivo, Pablo Ortells, por si lo quiere entender: «La dinámica es peligrosa. Tenemos que hacer un buen mercado y una buena pretemporada». Seguro que el técnico vasco se acordaba de Valery o Chiquinho, que no han contado para nada, ni tan siquiera ante el Getafe, cuando los extremos titulares están lesionados. Y hay que empezar a renovar una plantilla que está envejeciendo a marchas forzadas, porque Raíllo, Darder, Mojica, Dani Rodriguez o Muriqui -otro que tal-, entre otros, no son eternos.

La historia de la temporada 24-25 dirá que el equipo mantuvo la categoría con holgura, lo que es cierto. Pero también que la plantilla precisa de una sacudida importante si no quiere vivir un calvario la próxima temporada. El club dispone de tiempo, su mejor aliado, y debería contar con dinero tras una temporada sin apenas refuerzos.