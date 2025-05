La opinión de Toni Ruiz del Mallorca-Getafe: Este cuento se ha acabado

Estamos de vacaciones. El grito unánime de Son Moix refleja la decepción de una afición que mantuvo la ilusión europea hasta el último partido, mucho más que sus jugadores, que han completado una segunda vuelta para olvidar -solo ha sido mejores que los dos equipos ya descendidos- después de protagonizar un inicio de Liga prometedor.

El último desengaño vino en un partido con dos equipos con objetivos muy diferentes. Los locales, aferrándose al último cartucho para lograr el premio, y otro, el Getafe, con la presión que supone estar demasiado cerca de las plazas de descenso si, cómo ocurrió, Alavés y Leganés sacaban adelante sus partidos.

Los de Arrasate repitieron experimento en el centro del campo con Maffeo, tras la inoportuna lesión de Asano. El Mallorca ha acabado el año sin alternativas en banda de ataque por la falta de confianza en Valeri o Chiquinho y porque a Domènech no se le han dado las oportunidades merecidas. El plan no salió bien porque Darder, liberado de tareas defensivas con el doble pivote Mascarell- Samu, no entró en contacto con el balón lo suficiente. Fue un no poder porque los madrileños, que llegaban a Palma tras seis derrotas consecutivas, mordieron más que los locales.

Tras el descanso la sensación de nulidad se acrecentó con un solo equipo en pos del gol, los azulones, algo que el público ya detectó antes de que se abriese el marcador Un juego plano de los rojillos, ningún remate entre los tres palos hasta el minuto 93, es revelador de lo que hizo el Mallorca para sumar algún punto. El gol postrero de Larin no fue sino un espejismo porque a esas alturas, el Getafe ya había doblado su ventaja. Queda el partido de Vallecas, pero como dicen los epílogos de los cuentos, para el Mallorca, este cuento se ha acabado.