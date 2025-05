Un nefasto Mallorca se queda fuera de Europa

No hay manera más triste de despedirse de Europa y poner fin a una temporada, a falta de una jornada, de la que perpetró el Real Mallorca en Son Moix ante el Getafe (1-2). Un equipo apático, que ha perdido la comunión con parte de la afición y cuyo cierre de curso deja muchas dudas para lo que viene, señalando tanto a los protagonistas sobre el césped como en la grada.

Son Moix dictó sentencia y cargó en una tarde para olvidar, en la que el cántico "estamos de vacaciones" sonó a modo de sarcasmo y en la que todo lo que podía salir mal, lo hizo.

Era un día para estar pegado a la radio, al móvil o a lo que fuese para saber qué ocurría en otros campos. El Mallorca necesitaba ganar y un favor del Espanyol ante Osasuna para llegar dependiendo de sí mismos a la última jornada para así seguir teniendo opciones de clasificarse para Europa.

Si el objetivo era sumar de tres ante el Getafe, los de Jagoba Arrasate lo disimularon muy bien. Peor no se puede jugar al fútbol. Previsibles, lentos, sin capacidad para vivir más de cinco segundos en campo rival y atrapados por completo en la salida de balón con la presión básica, pero ordenada, del Getafe.

Si las ganas de ir a Europa se tenían que notar, el Mallorca hizo todo lo posible para que no fuese así. Un mísero tiro a puerta fue la producción ofensiva de los de Arrasate, que demostraron por qué su 2025 sigue siendo igual de malo se escoja el partido que se escoja. Mientras en otros campos caían goles, en Son Moix caían bostezos.

El Getafe, que venía a Son Moix a salvarse y lo logró, llegó con su idea muy clara y casi le funciona en el arranque. En el minuto 2 Nyom enviaba el balón a la escuadra y en el 11 Iglesias se topaba con la manopla de Greif. Con menos que nada los azulones ya podían ir por delante.

El Mallorca, con la invención de un doble lateral con Maffeo de extremo que nadie entendió ni el catalán justificó con su rendimiento en el campo, se atragantaba con el balón entre los centrales, sin tener salida en el centro y cuyo recurso era un pelotazo arriba para que Muriqi, que no llegó a los cinco balones tocados en la primera mitad, se desesperara.

Samu Costa y Mascarell, que se limitaban a recibir el balón de los centrales y devolverla, sin capacidad para girarse ni una sola vez, ralentizaban todavía más el juego. Salir por la izquierda con un irreconocible Mojica y un agotado Dani era misión imposible. Por la derecha, con Morey, era el único momento en el que Mallorca veía la luz. Y es que el de Petra fue el único que entendió lo que el partido necesitaba, con conducciones que rompiesen líneas para reventar el entramado defensivo de los madrileños.

El Mallorca acusaba la falta de velocidad, atrevimiento y personalidad con el balón. El Getafe, por su parte, vivía excesivamente cómodo. Al límite en las pérdidas de tiempo, con muy poco asomaban la cabeza cerca del área de Greif. Todo lo contrario que el Mallorca, atrapado en un laberinto y, desde el minuto 15, fuera de Europa matemáticamente por el gol de Osasuna frente al Espanyol.

Lo mejor fue la llegada del descanso. Sin ganas, sin intención y con errores en defensa que enfadaron a un Jagoba Arrasate que se quedó igual que Son Moix, frío y desconectado y con la sensación de que la temporada hace tiempo que terminó.

Todo podía ir a mejor tras el descanso. O no. Porque la entrada al segundo tiempo fue incluso peor, dándole la posesión al Getafe y quitándose el balón de encima sin ninguna intención. La afición, que volvió a superar por poco los 18.000, dejando en nada la tibia iniciativa del club, empezó a desesperarse con el juego del equipo. Y en el minuto 56 llegó el gol de los de Bordalás. Terrats centró al segundo palo y el uruguayo, libre de marca tras desentenderse Maffeo, remató a placer. "Estamos de vacaciones", cantó la grada de animación, que dijo basta a la desidia del equipo.

El Mallorca se cayó y solo ocho minutos después llegó el segundo de los visitantes. Nyom controló en el área, encontró a Uche solo y este, con un remate colocado, la puso en la escuadra. Y Son Moix cargó contra el equipo y contra Maffeo por un gesto que hizo contra la grada.

El partido tuvo poca historia más. Los bermellones eran un manojo de nervios e imprecisiones y miraban con ganas el reloj para poder meterse dentro del vestuario. Europa ya no existía y sí la sensación de equipo roto, de que la afición ya no comulga y de que la propiedad tiene un buen problema entre manos que no se soluciona con parches.

Larin, que mandó callar a la afición, marcó en el 93 un gol que no sirvió para nada y sí para encender más a la grada, que pidió su marcha del equipo tras el gesto del canadiense, uno de los más señalados junto a Maffeo.

El Mallorca cierra la temporada sin opciones de ir a Europa, con un partido intrascendente en Vallecas que pondrá el broche a un curso que comenzó excelente, pero que ha acabado con el nivel por los suelos y del que habrá que esperar qué consecuencias tiene a todos los niveles.