Morlanes: "Nunca había vivido lo de hoy"

El centrocampista del Mallorca Manu Morlanes aseguró no haber vivido "nunca" la situación de este domingo en Son Moix con la afición bermellona criticando a sus jugadores tras el segundo tanto del Getafe.

"El mallorquinista esta temporada ha estado de 10. He estado en muchas situaciones jodidas y nunca he vivido lo de hoy. Increpar a un compañero... Durante el partido no ayuda. Al final, que cada uno exprese su opinión, pero nosotros no podemos sentir esa crispación. No se tiene que volver a repetir por lo que es este club", expresó al término de la derrota ante los madrileños.

"Este partido ha sido la imagen de la segunda vuelta: ratos buenos, pero otros sin soluciones. En el fútbol hay dinámicas y pasamos una mala racha. Queda poco para solucionarlo, pero tocará tomar nota", indicó.

"Tenía ganas de volver; ha sido una lesión larga. Estoy feliz por volver, pero triste por la imagen. Se ha generado una ilusión en torno al club y lo de hoy da mucha pena", sentenciaba un Morlanes decepcionado con la tarde vivida, que deja al Mallorca fuera de la lucha europea.