L’opinió de Ricard Pla del Mallorca-Getafe: Adeu a Son Moix amb una altra decepció

El Getafe, més necessitat que el Mallorca, s’ho prengué un poc més seriosament i va tenir les oportunitats més clares per desfer el zero a zero. Tot i les urgències d’un equip i l’altre, el partit no era dels més atractius de la temporada. Segurament un Mallorca-Getafe no ho és mai, d’atractiu, sobretot si els aficionats locals han d’esperar fins al minut noranta-tres per veure l’única rematada entre els tres pals i que, curiosament, acaba al fons de la xarxa.

Un gol, el de Larin, que no va servir per a res, únicament perquè el canadenc es dirigís a la graderia per no sabem què... No es podrà queixar, el jugador, del tracte rebut, després d’actuacions més que irregulars.

L’adeu a la temporada a Son Moix ha acabat amb una nova decepció per a l’aficionat mallorquinista, que ha tornat a veure la incapacitat que té el Mallorca de crear joc ofensiu. Ni una sola rematada en el temps oficial del partit, ni una sola jugada amb cara i ulls, i sí moltes errades defensives que ens aboquen a fer-nos la pregunta recurrent: com és possible que el Mallorca sumàs trenta punts a la primera volta?

La resposta només la tenen els jugadors i el cos tècnic, però, vist de fora, és evident que durant els primers mesos de campionat l’equip va tenir unes prestacions interessants. L’aspecte defensiu, aprofitar les accions al contraatac i a pilota aturada, i sobretot la intensitat que hi posaren, va fer que la temporada es presentàs sense gaires entrebancs. Fins que va començar la segona volta per assolir l’objectiu prioritari, que és mantenir la categoria.

El partit contra el Getafe no ha estat gaire diferent d’altres. L’únic detall és que Muriqi les guanyava pràcticament totes, i ara, després de sortir d’una lesió, ha estat molt enfora del seu rendiment.

La pròxima jornada acaba la lliga i n’hi haurà molts que faran un alè.