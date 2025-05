El Mallorca vuelve a revivir la maldición del descuento

La derrota ante el Real Madrid (2-1) escoció mucho. Lo hizo por ser un punto que podría haber supuesto una diferencia en la lucha europea, por ser ante uno de los dos grandes del campeonato y en su estadio, pero sobre todo por encajar el gol definitivo en el minuto 94, concretamente a cuarenta segundos del final. Una sensación muy dolorosa, pero que no es ajena a este Real Mallorca esta temporada. Y es que, con la de este miércoles, ya son cuatro las veces que ha visto cómo un gol rival en el descuento les amargaba el día.

La primera de ellas fue en la primera vuelta. El conjunto bermellón recibió al Villarreal en un partido en el que, tras quedarse con uno menos por la expulsión de Lato, el empate a uno ondeaba en el marcador. Sin embargo, en el minuto 94, Ayoze marcó el 1-2. El segundo fue ante el Betis. El electrónico reflejaba un 0-0 (también con un jugador menos por la tarjeta roja que vio Mascarell), pero en el minuto 96 Bakambu marcó el 0-1. La tercera fue también dolorosa.

El Mallorca recibía a Osasuna inmerso en una gran crisis de resultados. El gol de Muriqi de penalti daba los tres puntos a los de Arrasate, pero Boyomo, también en el tiempo de descuento, marcó el tanto que a la postre fue definitivo para el empate.

La última fue este miércoles en el Santiago Bernabéu. El Mallorca ya saboreaba el empate cuando un balón bombeado al área desencadenó una cascada de fallos: Mojica rompió el fuera de juego al no salir rápido del área junto a sus compañeros, Copete se equivocó al cubrir la pelota y no despejarla, y Leo Román no se atrevió a ir a por ella y se quedó a media salida, con Jacobo marcando el segundo gol de los de Ancelotti. Una mala tendencia que le ha costado muchos puntos al equipo.