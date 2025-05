L’opinió de Ricard Pla del Real Madrid-Mallorca: Leo Roman el millor, però mal acompanyat

Si el futbol té el seu encant és per coses com les que passaren, sobretot, en el primer temps del Bernabéu. Un equip plegat d’internacionals de màxim nivell, que no és necessari anomenar aquí, és incapaç de fer-li un gol a un porter que l’any passat jugava a Segona. Leo Román tornà exhibir el seu catàleg de parades en una primera part espectacular, tant o millor que les intervencions que va tenir davant el Barça.

Sense cap dubte el porter eivissenc és el gran protagonista del Mallorca en aquest final de temporada i segurament sigui comprensible tota casta de reivindicacions que pugui fer. Però a vegades no basta fer un partit impressionant i neutralitzar accions claríssimes de gol si els teus defenses no t’acompanyen. No cal dir que el Madrid va ser infinitament superior al Mallorca, però si a tot això li afegim els regals que li feren, d’aquí que tot l’esforç de Leo Román al final no hagi servit per a res.

En una acció relativament fàcil, Copete, un d’aquests defenses que ha d’estar per protegir el porter, va tenir una intervenció d’infantil i va regalar el gol de la victòria madridista. Es podria dir que l’errada de Copete és imperdonable, però no és la primera vegada que cau en jugades aparentment fàcils de resoldre.

El Mallorca va patir l’assetjament del Madrid, que va tirar prop de trenta corners i no aconseguí marcar en cap. I així i tot els mallorquinistes haurien pogut anotar-se l’un a dos en una jugada claríssima de Morey, que va tudar, tirant al cos d’un ben situat Courtois. En tot cas, la derrota es veia venir perquè els mallorquinistes foren incapaços de treure la pilota jugada en cap moment, llevat de l’esmentada oportunitat de Morey. Una llàstima, deuen pensar per Barcelona, que durant tot el partit, llevat del darrer minut, el Barça es veia campió de lliga sense haver de jugar.