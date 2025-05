La opinión de Sebastià Adrover: Arrasate está obligado a dar un paso hacia adelante para la futura plantilla

Jagoba Arrasate es un regalo para el Mallorca. Por muy feo que esté siendo este final de Liga, fruto de una nefasta segunda vuelta, la presencia del entrenador de Berriatua en el banquillo de Son Moix produce tranquilidad, al menos para un servidor.

El juego está siendo tan malo como los resultados, pero las notas hay que ponerlas a final de curso. Lo cierto es que está a una victoria en tres encuentros de igualar al mejor Aguirre, que llegó a los 50 puntos hace dos temporadas, pero el problema son las sensaciones que transmite el equipo. Los 500 partidos como profesional que cumplirá mañana en el Bernabéu representan un bagaje más que suficiente para saber en qué terreno pisa.

Más allá de que el equipo entre o no en Europa, Arrasate está obligado a dar un paso hacia adelante en la confección de la futura plantilla para no repetir algunos errores. Y eso pasa por dejarle claro a Ortells que lo de Chiquinho, Valery y demás no se puede repetir. El pasado julio heredó el grupo del mexicano y fue capaz de dotarle de sus propias herramientas para llenar de ilusión al mallorquinismo con una sensacional primera vuelta, la cuarta mejor en Primera.

Y eso lo hizo con estos mismos futbolistas que ahora parece que se quieren ir de vacaciones antes de hacer un esfuerzo por entrar en competiciones continentales. Jagoba ahora sí conoce los secretos del vestuario y el motivo de este bajón, del que por supuesto tiene parte de culpa. Por eso debe tomar cartas en el asunto para el futuro. Es su responsabilidad.